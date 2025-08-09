İSTANBUL'A YÖNELİK YAYIN YAPAN BASIN DA ÖNEMSENMELİDİR ...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Basın Federasyonu’nun (TÜBAF) düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Zeytinburnu Belediyesi Mozaik Restoran’da gerçekleşen buluşmada konuşan Özdemir, İstanbul’daki teşkilat çalışmalarından İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Cumhurbaşkanımızın sevdası olan şehir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a verdiği önemi hatırlatan Özdemir, “Cumhurbaşkanımızın sevdası olan bir şehir, İstanbul’a çok önem verir. Biz de İstanbul teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği önemi fazlasıyla yerine getirme gayretindeyiz.” dedi.

Her mahallenin kendi hikayesi olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu hikayeleri tanıyarak, bu hikayelerden çıkacak veriler üzerine yönetmek mümkündür. İstanbul’u birkaç ilçeye göre şekillendiremezsiniz, tüm sosyolojisinin farkında olarak İstanbul’u yönetmeniz gerekir. Bu yüzden ‘Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul’ sloganıyla yola çıktık.” diye konuştu.

“Sandık sorumlularını hazırlıyoruz”

Göreve geldiklerinde mahallelerin röntgenini çektiklerini ifade eden Özdemir, “Mahalle teşkilatlarımız hazır. Şimdi sandık sorumlularını tamamlıyoruz. 30 binin üzerinde sandığımız var. 60 binin üzerinde sandık görevlimiz kısa bir zaman sonra hazır olacak. Her bir sandık sorumlumuz haftada iki hane ziyareti yapacak.” dedi.

“Türkiye’de yüzde 4, İstanbul’da yaklaşık yüzde 2 öndeyiz”

Son anketlere değinen Özdemir, “Türkiye geneli yapılan son anketlerde AK Parti olarak en yakın partinin 4 puan önündeyiz. İstanbul’da da bu fark yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde.” ifadelerini kullandı.

“2 milyon üyemize ulaşacağız”

İlk etapta en büyük hedeflerinden birinin İstanbul’daki 2 milyon üyeye tek tek ulaşmak olduğunu belirten Özdemir, “Her üyemizle temas kurmak, halini hatırını sormak, AK Parti ailesinin sıcaklığını hissettirmek istiyoruz.” dedi.

“İtirafçılar Beylikdüzü’nden çekirdek kadronuz”

İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonuna da değinen Özdemir, “İtirafçılar Beylikdüzü’nden itibaren birlikte çalıştığınız çekirdek kadronuz. Bu ahtapot İstanbul’dan sonra CHP’yi de ele geçirince bütün belediye başkanlarını bu kadro belirledi. Biz bu konunun siyasal zemine çekilmemesi için uzak durduk. İddianameler ortaya çıktığında sürecin toplum nezdinde anlaşılacağına eminiz.” şeklinde konuştu.

“Hizmetsizlikle borcu yüzde 30 arttırdınız”

Özdemir, Kadir Topbaş döneminde yılda 450 otobüs alınırken, son 6 yılda sadece 240 otobüs alındığını hatırlatarak “İstanbul’da hizmet göremiyoruz. Bu hizmetsizlikle borcu yüzde 30 artırmışsınız. Metro kredilerini bile amacı dışında kullandınız, bu bir suçtur.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)