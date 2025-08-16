HÜKÜMET 14 MAYIS,CUMHURBAŞKANI DA 28 MAYIS 2023’DE % 52 İLE SEÇİLDİ NEDEN ERKEN SEÇİM YAPSIN ? DAHA SÜRESİ MAYIS 2028’DE BİTİYOR ERKEN SEÇİM MEÇİM YOK DEMEK DOĞRU MU ?

Ülkeler, milletler canlı yaşayan birer organizmadır. Bazen bir çok denge kısa sürede değişebilir. Evet ülke olarak 14 Mayıs 2023’de yani bundan 28 ay önce bir seçim yatık. Taksim sonuna daha 32 ay var.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Ana muhalefet CHP Kasım 2025’de erken seçim sandığını istiyor. Hükümette hazırlıklarını yapsın Mayıs 2026 desin hem Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilsin hem de muhalefet ve seçmenin erken seçim talebi yerine getirilsin.

Sokak röportajlarımızda sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu sorumuza seçmenin % 70’inde fazlası evet var diyor. Kim bu sokak röportajlarımıza karşı şüphe duyuyorsa istediği zaman, istediği ilçede ve istediği saatte gelsin hep beraber gidip soralım.

Bir gazete olarak A partisi veya B partisinin seçimi kazanması için değil halkımızın % 70 ‘i bugün acil bir eken seçim istiyor. Biz de halkın sesine kulak verdiğimiz için sözlerine tercüman oluyoruz.

Özelikle Ak Parti ve MHP yöneticileri erken seçim deyince çok kızıyorlar ve sert tepki gösteriyorlar.

Eğer halkın size desteğinin devam ettiğine inansaydınız iç ve dış güven için HODRİ meydan haydi hemen seçim derdiniz. Demek ki bu şartlar altında gireceğiniz bir seçimi kazanma garantiniz olmadığı için sert şekilde karşı çıkıyorsunuz.

KASIM 2027’DE SEÇİMİ 7 AY ÖNE ALARAK ERDOĞAN’I 3.KEZ ADAY YAPACAĞIZ DEMEK BARİZ BİR HÜLLEDİR…

Yasamız Cumhurbaşkanı 2 dönem için seçilebilir derken bazı dezavantajları düşünerek bunu söylemiş. İki dönem cumhurbaşkanlığı yapan birisinin 3.kez aday olmak için seçimi kendisi aday olabilmek için kanun ve yasalara karşı HÜLLE yaparak sembolik olarak seçime kısa bir süre kala erken seçim kararı alıp kendi adaylığının önünü açmak adil ve doğru değildir.

Yasa zaten zorlama yöntemler ile 3.dönemin getirileceğini bilseydi direkt olarak 3 dönem derdi.

Yasa tabi olarak daha 2.dömin bitmesine uzun bir süre kala bazı nedenlerle seçim yenilenirse mevcut başkanın bir kez daha aday olmasına imkan tanıyor.

Biz yayın grubu olarak erken seçim olsun Ak Parti kaybetsin veya başka bir parti kazansın diye bir yayın yapıyor değiliz.

Sokağın sesine kulak vermek ve seçmenin taleplerini gündeme getirmek yayın grubu olarak bizim birinci önceliğimizdir.

Yapılacak erken seçimde Ak Parti’nin bazı düzenlemeler yapması ve ekonomiyi, hayat pahalılığını düzeltmesi halinde yeniden seçimi kazanma şansı yüksek. Erken seçim isteyenler Ak Parti kaybetsin diye istemiyor. Ülke daha rahat nefes alsın diye istiyor.

Haydi 10 veya 17 Mayıs 2026’da erken seçim için sandık başına gidelim ülkemiz rahat bir nefes alsın.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)