AKDEM Sosyal Hizmet Birimi olarak yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız ve tüm dezavantajlı bireylerle çalışırken aynı zamanda aktif yaşlanma süreci dikkate alınarak yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yaşlı bireylerle de çalışmalar yürütüldü.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu kapsamda AKDEM Arka Bahçe Atölyeleri kapsamında 50 yaş ve üzeri katılımcılarla 7 atölye gerçekleştirilerek 101 kişinin katılımı sağladı. 50 yaş ve üzeri katılımcılarla; Kumaş Boyama Atölyesi, Resim Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi -1, Ahşap Boyama Atölyesi -2, Bahçe Atölyesi, Oyun Atölyesi yapıldı.

Atölyelerin son günü ise 50 yaş ve üzeri katılımcılarla “Oyun Atölyesi” kapsamında bilgi yarışması düzenlendi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY da atölyeye katılım sağladı. Bilgi yarışması formatında düzenlenen atölyede çeşitli genel kültür sorularıyla sosyal ve zihinsel bir aktivite gerçekleştirildi.

