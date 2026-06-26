ZEYTİNBURNU CAFERİLERİ SÜMER MAHALLESİNDE BULUNAN İMAM CAFER-İ SADIK CAMİSİ HALK ARASINDAKİ ADI İLE AZERİ CAMİSİNDE KERBELA FACİASINDA 1346 YIL ÖNCE ŞEHİT EDİLEN HZ.HÜSEYİN VE 72 YAKINI İLK GÜNKÜ GİBİ ACI VE GÖZ YAŞI İÇİNDE BİR KEZ DAHA ANILDI…

Yas ve anma matemine Zeytinburnu kaymakamı Dr.Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, CHP ilçe başkanı Metin Doğan, Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Semih Deniz,Bağımsız Türkiye Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Fahri Erden başta olmak üzere Zeytinburnu protokolü 1346.yılında Hz.Hüseyin ve 72 yakının rahmet, özlem ve minnetle andı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız - Hüseyin Çetiner

CAFER-İ SADIK CAMİSİ DERNEK BAŞKANI İŞ İNSANI MURAT ELMAS GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Bilindiği üzere Hazreti Hüseyin efendimiz son peygamber Hazreti Muhammed’in göz bebeği sevgili torunudur. Efendimiz torunları ile oynar, sever, saya ve zaman zaman küçük çaplı yarışmalarda yapardı.

Muaviye ölünce yerine oğlu Yezid’i halife tayin etti. Hz.Hüseyin İslamiyette babadan oğula geçen bir makam olmadığını söyleyerek Yezid’in halifeliğini kabul etmedi.

İlk başta Hazreti Hüseyin’in bu düşüncesine çok sayıda destek veren hatta teşvik bile eden Kufe halkı Yezid’in ordusu Hz.Hüseyin’ e yaklaştıkça verdikleri sözleri unutup bir bir terk ettiler.

Hazreti Hüseyin Kerbela çölüne gelince Yezid’in kana susamış askeri peygamber torunu ve 72 yakınını aç ve susuz bırakarak teslim olmasını düşünüyorlardı. Ancak Hazreti Hüseyin zalime karşı geri adım atmam diyerek kanının son damlasına kadar kahramanca çarpışarak şehadet şerbetini içti.

Bakın Sünni olsun ,Şii olsun Caferi olsun her ailede adı mutlaka Hüseyin Olan birleri vardır ancak hiçbiriniz çevresinde adı Yezid olan birisini gördünüz mü ?

Göremezsiniz tüm Müslümanlar Yezid’i lanetleyerek yad ederler.

Bakın şehadetinden bu yana 1346 yıl geçmiş biz bugün Zeytinburnu’nda Hazreti Hüseyin ve 72 aile yakınını rahmet ve minnet yad ediyoruz.

Biz ehlibeyt dostları olarak her yer Kerbela her gün aşura diyerek matemimi diri tutuyoruz.

Başta miladi 680’de Yezid’ in askerleri tarafından şehit edilen Hazreti Hüseyin efendimiz ve 72 yakını olmak üzere Bedir harbinden gününüze Allah için, din için, devlet için, ezan için, bayrak için, mukkadesat için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim.

Aşura ve Matemimize katılarak acımızı paylaşan Zeytinburnu kaymakamımız Sayın Dr.Adem Uslu’ya, Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız sayın Mustafa Yalçınkaya’ya, CHP ilçe başkanımız sayın Metin Doğan’a ,Saadet Partimizin i Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Semih Deniz’e, Bağımsız Türkiye Partimizin Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Fahri Erden başta olmak üzere 1346 sene önce yaşanan Kerbela faciası nedeni ile düzenlemiş olduğumuz matemimize katılıp acımızı paylaşan bütün ehlibeyt dostlarına kendim ve derneğim adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)