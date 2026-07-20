Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu, bu yaz da yüzlerce çocuğu sporla buluşturuyor.

Spor eğitimlerinin yanı sıra eğitsel oyunlar ve gezi etkinliklerini de kapsayan program, üç dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlk dönemi 29 Haziran'da başlayan Yaz Spor Okulu'nun ikinci dönemi, 20 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

7-12 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olan programın üçüncü dönemi ise 10-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulu’na kayıt yaptırabilmek için Kadıköy’de ikamet etme şartı aranıyor. Programa kayıtlar, spor.kadikoy.bel.tr adresi ve Spor Kadıköy mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

ÜÇ SPOR MERKEZİNDE DOLU DOLU YAZ PROGRAMI

Kalamış Spor Merkezi, Özgürlük Parkı Spor Merkezi ve Koşuyolu Spor Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar; basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi, satranç ve Zumba Kids olmak üzere sekiz farklı branşta eğitim alıyor.

Kalamış Spor Merkezi'nde tam gün süren programda tüm branşlarda eğitim verilirken, Özgürlük Parkı Spor Merkezi'nde futbol, basketbol ve tenis; Koşuyolu Spor Merkezi'nde ise futbol, basketbol, tenis, satranç ve yüzme branşlarında yarım gün eğitim düzenleniyor.

Eğitsel oyunlar ve gezi programlarıyla zenginleşen eğitimler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz tatili sunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA