Kıbrıs'ta Türklere yapılan zulüm yıllarca sürdü. Güya gelişmiş dünya, tıpkı sonradan göreceğimiz Srebrenitsa, Filistin gibi zulümlerde olduğu sadece baktı, gördü ve sustu.

20 Temmuz 1974'te atılan adım, bir “kendi göbeğini kendi kesme” hareketiydi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner



Kıbrıs Barış Harekâtı, dünyadaki diğer Barış Harekâtları içinde, gerçekten barış getiren türünün tek örneğidir. Zulme gerçekten son verdi, şiddeti engelledi, gerçek bir güvence tesis etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu harekâtın en güzel, en gurur duyduğumuz ve vazgeçilmez meyvesidir.



Akdeniz bugün, hem fırsatlar hem tehditler açısından, 52 yıl öncesine göre çok daha karmaşık bir halde. İsrail'in bölgedeki yayılmacı hesaplarının, Kıbrıs üzerindeki emellerinin ve batının bu süreçteki tutumunun elbette farkındayız ve teyakkuzdayız.



Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye, barışın peşinde koşmaya devam ediyor. Bunu yaparken, Kıbrıs Türkü'nün haklarından en küçük bir feragate razı olmadığını da her platformda açıkça ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleye yaklaşımı, Türkiye’nin 52 yıl öncesine göre daha güçlü, daha istikrarlı, uluslararası platformda daha sözü geçer bir ülke olması, meselenin tüm tarafları için önemli bir kazanımdır.



Bu vesileyle, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. Yıldönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi, emekleri, gayretleri, fedakârlıkları ve bu millete yüz akı oldukları için, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)