Eğitim, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Katılımcı annelere, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü, bağımlılığa karşı alınabilecek önlemler ve uyarıcı belirtiler hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen “UYUMA” (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) uygulaması tanıtılarak, uygulamanın nasıl kullanılacağı adım adım anlatıldı.

Eğitim sonunda anneler, çocuklarını bağımlılıktan koruma konusunda bilinçlenirken, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın önemine de dikkat çekildi.

