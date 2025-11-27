Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl mahallelerde gerçekleştirdiği “Başkan’la Akşam Çayı” programının Seyitnizam ayağı, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Programda Seyitnizam Mahallesi Muhtarı İsmail Gülcan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy vatandaşlarla bir araya geldi.

Seyitnizam’da 3’üncü Mahalle Buluşması

Başkan Arısoy, bu yılın üçüncü mahalle buluşmasını Seyitnizam’da gerçekleştirdiklerini; toplantının da mahallede yeni bir mekânda yapıldığını belirterek, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyip ilgili birimlerle takip ettiklerini ifade etti.

“Hodri Meydan… Biz De Ada Bazlı Dönüşümü İstiyoruz”

Kentsel dönüşüm sorularının ortak noktasının “ada bazlı dönüşüm” talebi olduğunu söyleyen Arısoy, bu konuda net konuştu: “Biz de ada bazlı dönüşümü istiyoruz. Hodri meydan…”

Arısoy, ada bazlı dönüşüm için plan notlarında kuralların tanımlandığını; ada olmak kaydıyla 750 metrekare ve 1000 m² ve üzeri büyüklüklerde imar artışlarıyla teşvik mekanizması kurguladıklarını dile getirdi.

Başkan Arısoy ayrıca, belediyenin ada bazlı dönüşümü “küçük parsellere ruhsat vermeyerek” zorlaması gibi yöntemlerin ise tek başına ilçe belediyesi kararıyla yürütülemeyeceğini; imarla ilgili kararların İBB ve meclis sürecinden geçmek zorunda olduğunu vurguladı.

Dönüşümde Kritik Değişiklik: %50+1

Arısoy, mevzuattaki önemli değişikliğe de dikkat çekerek, Şubat 2023’ten önce bir binanın yenilenmesi için gereken uzlaşma oranının 3’te 2 olduğunu, Şubat 2023 sonrası bu oranın %50+1’e indirildiğini söyledi.

“Yarısı Bizden” Desteği Ve Kapalı Pazar-Hastane Hedefi

Toplantıda destek kalemlerine de değinen Başkan Arısoy, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında 275 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi desteğinden söz etti.

Veliefendi’de kapalı pazar yeri ve otopark projesiyle çarşamba pazarı problemini “tarihe atmayı” hedeflediklerini, ayrıca Zeytinburnu’na devlet hastanesi kazandırmak için proje hazırlıklarının sürdüğünü ve 2027 başına doğru ihalenin beklendiğini ifade etti.

Program, mahalle sakinlerinin ilettiği soruların not alınması ve ilgili başlıklarda çalışmaların takip edileceğinin belirtilmesiyle sona erdi.

