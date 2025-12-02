Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Uğur Dağ, bu başarının tüm İBB çalışanlarının ortak emeği olduğunu belirterek:

“Siyasetçisiyle bürokratıyla, yöneticisiyle çalışanıyla aynı hedefe yürüdüğümüz bir ekip olarak bu gururu yaşıyoruz.” dedi.



Dağ, sürece katkı sunan tüm yöneticilere teşekkür ederek; özellikle İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rolünün büyük olduğunu ifade etti.



16 milyon İstanbullunun bu başarıdaki payını vurgulayan Dağ,

“Bu ödülün gerçek sahibi, bize güvenen ve katılımcılığa destek veren hemşehrilerimizdir.” şeklinde konuştu.



Dağ açıklamasını, “Dayanışmayla çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sonlandırdı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)