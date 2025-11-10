KEŞKE ADA BAZLI OTOPARKLI VE MAHALLE KÜLTÜRÜ İLE DÖNÜŞÜM MÜMKÜN OLSAYDI

Çetiner konuşmasının devamında şunları söyledi “Zeytinburnu ilçesi başımızı sokacağımız bir yerimiz olsun mantığı ile 1947’de gecekondu mantığı ile yaşamın başladığı bir ilçedir. 1984’de bağımsız belediye olan ilçede ne yazık ki belediye başkanları bir çok önemli çalışma yapmış olsa da siyasi düşüncelerden dolayı köklü ve düzenli bir kentleşme ve imar süreci ile bir yapılaşma yapılamadığını üzülerek ifade etmek isterim.

ALT YAPI MEVCUT KONUTLARA GÖRE YAPILDI,ARTAN KONUT SAYISI İÇİN HİÇ BİR ALT YAPI YATIRIMI YAPILMADAN NASIL SAĞLIKLI BİR KENTLEŞME SAĞLANACAK ?

Zeytinburnu ilçesinin gecekondu sürecini yakından bilen ve bu ilçe’nin kitabını yazan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, bugün her ne kadar temiz su, atık su, elektrik ve doğalgaz alt yapısı ihtiyaca cevap veriyorsa da bir kaç sene sonra yeterli dönüşüm sayısına ulaşınca alt yapı sorunları yaşayacaklarını şimdiden söylemek isterim.

Zeytinburnu ilçesinde konut satın alanların mutlaka alt yapı sorunlarını da dikkate almalarını hatırlatmak isterim şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)