Başkanla Akşam Çayı Sümer Mahallesi’nde: “Temel derdimiz binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek”

Zeytinburnu Belediyesi’nin geleneksel hale gelen “Başkanla Akşam Çayı” programının son durağı Sümer Mahallesi oldu. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya, Mahalle Muhtarı Akın Coşkun ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantının ana gündemini yine kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı yapılaşma oluşturdu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

“Hiçbir firmayla özel bir hukukumuz yok”

Mahallelinin sıkça dile getirdiği “müteahhitlerle yakınlık” iddialarına cevap veren Başkan Arısoy, belediyenin hiçbir firma ile özel bir ilişkisinin bulunmadığını vurguladı:

“Bizim burada çalışma yapan herhangi bir firmayla özel bir ilişkimiz, hukukumuz yoktur. Adı geçen, geçmeyen hiçbir firmayla yakınlık–uzaklık ilişkimiz yoktur. Bizim Zeytinburnu’nda tek derdimiz dönüşüme yardımcı olmaktır.”

Siyasetçi oldukları için herkesle fotoğraf çektirebileceklerini ifade eden Arısoy, bunun firmalara resmî bir “referans” anlamına gelmediğinin altını çizdi:

“Bizim yanımızda bir metre yok. ‘Fotoğraf çektirebilir miyim?’ diyen herkese ‘Başım gözüm üstüne’ deriz, bu işin doğasında var.”

“Devlet teminat mekanizması kuruyor ama araştırmayı malik yapacak”

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların en büyük kaygısının güvendikleri bir firmayla çalışmak olduğunu hatırlatan Başkan Arısoy, devletin kurduğu teminat sistemini anlattı:

“Devlet, ruhsat alma aşamasında teminat alıyor. Müteahhit kendisine ait daireleri ancak inşaat tamamlandığında satacak hale geliyor. Belirli bir yüzdeye gelmeden daireler satılamıyor. Devlet olabildiği kadar süreci güvenceye bağlamaya çalışıyor ama tüm araştırmayı yine malikler kendileri yapmak zorunda.”

TOKİ’nin ihale ettiği Beştelsiz Kentsel Dönüşüm Projesinde yaşanan müteahhit iflasını hatırlatan Arısoy, “Firma konkordato ilan etti, biz o inşaatı tamamlatmak için çok emek verdik. Bunu önceden öngörmek çoğu zaman mümkün olmuyor.” dedi.

Temsilci sistemi: “Her apartmandan tam yetkili bir kişi”

Toplantıda, iletişimin daha sağlıklı yürüyebilmesi için apartman bazında temsilci seçilmesini de öneren Başkan Arısoy, İETT ve Veliefendi bloklarını örnek gösterdi:

“Her apartmandan tam yetkili bir temsilci seçilsin. Bu kadar kalabalıkta meseleyi müzakere etmek zor. İETT Blokları’nda temsilciler her gelişmeyi komşularına anlattı, iş çözüldü. Veliefendi Blokları’nda da benzer bir girişimle ciddi mesafe aldık.”

Noter aşamasına gelmedikçe kimsenin mülkünün elinden alınamayacağını hatırlatan Arısoy, isteyen maliklerin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün sözleşme evraklarını inceleyebileceğini belirtti.

Yüzde 51 kuralı ve kaçak kat sorunu

Arısoy, kentsel dönüşümde çok tartışılan yüzde 51 çoğunluk şartını da hatırlatarak şunları söyledi:

“Yüzde 51 meselesi önemli. Bina bazlı yüzde 51’i yakalayan taraf binayı yıkıma götürebilir. Katılmayanların hisseleri önce ortaklara, sonra halka satılıyor. 2023 depreminden önce bu oran üçte ikiydi. Binaların yenilenmesine engel olduğu düşünüldüğü için 51’e çekildi. Binaların ömrünü yüz yıl uzatmak için bu imkândan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum.”

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin de kaçak katlar olduğunu söyleyen Arısoy, 1999’dan sonra kaçak kat yapılmadığını, ancak eski binalardaki bu katları yeni imar haklarına sığdırmanın zor olduğunu ifade etti.

“Asıl mesele can güvenliği”

Depremden bu yana ülke genelinde 350 bin konutun teslim edildiğini, yılbaşına kadar 100 bin konutun daha tamamlanacağını hatırlatan Arısoy, devletin verdiği hibe ve kredilerin amacının vatandaşın can güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi:

“Otoparklı, sosyal donatılı evler elbette önemli ama temel meselemiz binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek. Asıl olan canımız. Devlet de bu yüzden daire başına hibe artı kredi veriyor; milletinin canını korumak için.”

Ada bazlı büyük dönüşüm projelerini de arzu ettiklerini belirten Arısoy, hem merkezi idarenin hem belediyelerin imkânlarının sınırlı olduğunu, bu süreçte belediyenin en büyük rolünün rehberlik etmek olduğunu vurguladı:

“Yeterli çoğunluğa ulaşıldığı takdirde, daha önce olduğu gibi yine yanınızda olmaya, sizlere destek vermeye devam edeceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)