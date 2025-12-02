ATAKÖY 9.KISIMDA MİMAR SİNAN İLKOKULUN YANI BAŞINDA KEDİ EVİ KURMAK ÇOK SAĞLIKLI BİR ŞEY DEĞİL…

Bazı okurlarımız bizi arayarak biz de can dostlarımızı seviyoruz ve onlarında yaşam hakları var. Ancak bazı hayvan severler bu durumu insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak boyuta getirmesi kabul edilebilir değil dediler.

ATAKÖY’DE İNSANLARIN YAYA YOLUNDA KEDİ EVİ YAPIP YAYALARIN ÇAMURLU YOLDA GİTMELERİNİ İSTEMEK DOĞRU MU ?

Bir okurumuz haber ihbar hattımıza ulaşarak Bakırköy-Ataköy 9.kısımda yer alan Mimar Sinan İlk okulunun arka tarafından yer alan yaya yolunun yan tarafına kedi evi yapan bir kadının burada geçen vatandaşlara bağırıp çağırdığını söyleyerek bu konuda yetkililerin dikkatini buraya çekmemizi istedi.

Biz de olay yerine giderek ihbar edilen bölgede bir araştırma yaptık. Tarif edilen kedi evlerini görüntüledik. Sabahın erken saati olduğu için o kedi evlerini kuran kişiyi göremedik. Hiçbir havyan sever bu özelliği ar diye komşularının yaşamını tehlikeye atacak hal ve davranışlarda bulunamamalıdır.

Bakırköy Belediyesi İlçe Tarım ve orman müdürlüğü olay yerinde resmi bir inleme yaparak gerek kedi evlerinin gerekse de onlara kana kişinin halkın yaşamını olumsuz etkileyip etkilemediğini inceleyerek eğer sorun var ise bu kedi evlerinin daha sağlıklı bir yere taşıması için gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediliyor.

