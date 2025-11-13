Veliefendi’ye Kapalı Pazar ve Otopark

Programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Veliefendi Mahallesi ve çevresini yakından ilgilendiren önemli müjdeler verdi. Çarşamba Pazarı’nın kapalı alana taşınması konusunda somut adımlar atıldığını belirten Başkan Arısoy şöyle konuştu:

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

“Çarşamba Pazarı’nın kapalı bir alana taşınması meselesi ile sizlere bir müjde vermek istiyorum. Veliefendi İşçi Blokları’nda oluşturduğumuz donatı alanlarına büyük bir otopark ve kapalı pazar alanı inşa edeceğiz. Çarşamba Pazarı’nı bu kapalı alana taşıyacağız. Böylelikle Zeytinburnu’muzun ikinci pazarını da kapalı alana taşımış olacağız. Veliefendi Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.”

Veliefendi İşçi Blokları’nda Takvim Belli

Konuşmasında kentsel dönüşüm çalışmalarına da geniş yer veren Arısoy, Zeytinburnu’nun genelinde bir “yenilenme seferberliği” yürütüldüğünü vurgulayarak Veliefendi İşçi Blokları’ndaki sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

“Veliefendi İşçi Blokları’nda yıkım başladı, biliyorsunuz. İnşallah Aralık ayı sonuna kadar yıkım işlemlerini tamamlamayı planlıyoruz. İmar uygulaması 2026 Mart’ta tamamlanacak. Eğer her şey planladığımız gibi giderse Nisan 2026’da İşçi Blokları’nın yeni ruhsatını vermeyi hedefliyoruz. Hak sahipleri bekliyorlar, sözleşmede ruhsat tarihinden itibaren 3 yıl gözüküyor tamamlanma süresi. İnşallah vaktinden önce tamamlanır ve hak sahiplerine teslim edilir.”

Başkan Arısoy, Veliefendi İşçi Blokları’nda kira yardımlarının da sürece bağlı olarak başlayacağını belirterek, “Kira yardımları, yıkım işlemi bittikten sonra yer teslimi yapıldığında başlayacak. 2026 başında da firmanın taahhüt ettiği kira yardımı devreye girecek.” dedi.

Yarım Kalan İnşaatta Engel Kaldırıldı

Zamanında başlamasına rağmen tamamlanamayan SENKO adlı firmaya ait inşaat alanına da değinen Arısoy, 1. etabın yüzde 95 oranında tamamlandığını, 2. etapla ilgili sürecin ise uzlaşma problemleri nedeniyle geciktiğini hatırlattı:

“Son malikle sözleşmeyi Mayıs 2025 tarihinde imzaladık. Burayı ikiye bölmemizin sebebi de bu uzlaşmayı sağlayamamaktı. Birinci ruhsatı almamızı sağlayan, seçimden önce yapılan plan iptal edildiği için yeniden plan yapmak mecburiyeti ortaya çıktı. 24 Ekim’de plan da kesinleşti. Dolayısıyla 2. etaba ruhsat vermenin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.”

Bölgeye Yeni İlk ve Ortaokul Geliyor

Veliefendi ve çevresinin eğitim altyapısına da değinen Başkan Arısoy, bölgenin ilkokul ve ortaokul ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlatıldığını söyledi:

“Şu anda halı saha olarak kullanılan arsayı belediye olarak kamulaştırdık, tamamı belediye mülkiyetine geçti. Oradaki kiracıyla bir sulh protokolü imzaladık. 31 Ocak 2026’da tahliye edilerek bize teslim edilecek. İnşallah burada bir ilk ve ortaokul projesine başlanacak. Böylece Zeytinburnu’nda büyük oranda okullaşma problemi bitmiş olacak.”

“Ada Bazlı Dönüşümü Çok İstiyoruz”

Kentsel dönüşümde ada bazlı dönüşümün önemine vurgu yapan Arısoy, en yüksek teşvikin büyük parseller için verildiğini belirterek, uzlaşmanın önemini şu sözlerle anlattı:

“Ada bazlı dönüşümü biz de çok istiyoruz. Bunu nereden anlarsınız? Parsel büyüdükçe en yüksek teşviki veriyoruz. Yüzde 45’e kadar varan imar artışı var. Ama uzlaşma sağlanamıyor. Bir gerçek daha var: Malik sayısı arttıkça uzlaşma oranı düşüyor. Her insanın bireysel durumu farklı. Biraz fedakârlık zamanıdır. Otopark ihtiyacı artıyor, onları da yapıyoruz. Yeşil alanlarımızı da her an, her gün sabit gündemimizde tutuyoruz.”

Bina yıkılmadan zemin etüdünün yapılamayacağını da hatırlatan Arısoy, dönüşüm sürecinde teknik zorunlulukların altını çizdi.

“Bu Toplantıların Sebebi Hemşehrimizi Dinlemek”

Başkan Arısoy, “Başkan’la Akşam Çayı” buluşmalarının esas amacının mahallelinin talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinlemek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu toplantılarımızın sebebi de hemşehrilerimiz ne diyor, derdi ne, önerisi ne; bunu öğrenmek için bir araya gelmek. Her süreci başından sonuna kadar takip ediyor, mahallelerimizle birlikte karar veriyoruz.”

Program, soru-cevap bölümü ve mahalle sakinlerinin taleplerinin dinlenmesiyle devam etti. Veliefendi Mahallesi’ne kapalı pazar, otopark, yeni okul alanı ve dönüşüm takvimiyle ilgili verilen müjdeler, toplantıya katılan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)