ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİSİNDE TOPLANTISI 1.5 SAAT SÜRDÜ SADECE 5 DAKİAKSI ZEYTİNBURNU GÜNDEMİ KONUŞULDU

1 Aralık 2025 günü saat 10.00’da Zeytinburnu Belediyesinin Aralık Ayı Meclis toplantısının ilk birleşimi için meclis üyeleri toplandı. TBBM.de konuşulup çözüme kavuşturulamayan bir çok sorun ve problem Zeytinburnu ve diğer ilçe belediye meclis toplantılarının büyük bölümünü meşgul ediyor.

Oysa ekonomi, adalet, tarım hayvancılık, eğitim konulara ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBM)’nin çözüme kavuşturamadığı bir çok sorun ilçe belediye meclis toplantılarını aşırı derecede meşgul ediyor..

Zeytinburnu Belediye meclis toplantısı Aralık ayı ilk birleşimi 1.5 saat sürdü. Bunun 4 dakikasında Zeytinburnu ilçesini alakadar eden 11 madde ’nin komisyonlara havale edilmesi sadece 4 dakika sürdü.

Diğer 1 saat 25 dakika ise Zeytinburnu ilçesini alakadar etmeyen konular konuşuldu.

ÖZGÜR ÖZEL VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ACİLEN ÜLKENİN KRONİKLEŞEN SORUNLARI İÇİN BİR ARAYA GELMELİDİR !...

Bu durumda ülke sorunlarının TBMM'de çözülemediğini bize gösteriyor.

İŞTE Bundan dolayı Genel' de iktidar yerelde muhalefet olan Ak Partin 'nin Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ÇOK ACİLLLL bir şekilde Genel' de muhalefet ,Yerel de iktidar olan CHP Genel başkanı Özgür Özel İle ülke sorularını UHULET VE SUHULET İLE ÇÖZMELERİ ADINA Kendi parti çıkarlarını bir kenara bırakıp ülke sorunlarına eğilmeleri zaruri hale gelmiştir.

İçte Birlik kurulacak dendiği zaman bu halk sevinmişti ama o da lafta kaldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)