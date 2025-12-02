N.K GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ben emekliyim aynı zamanda Zeytinburnu Sümer mahallesinde küçük bir dükkanım var. Aylar önceden Samatya Hastanesinde endoskopi için randevu aldım.

01.12.2025’de yanımda refakatçi olmak için eşim ile beraber saat 10.40 olan randevum için bir saat önceden gidip sırmamı bekledim.

Buraya gitmeden 3 gün önce katı yiyecek yeme demişlerdi. Denileni yaptım. Randevu yarım saat bir saat gecikebilir anlarım ancak 5.5 saat sıra gelmeyecekse neden randevu alıyoruz ?

Dükkanımın bir gün kapalı kalmasına mı üzüleyim, Özel hastaneye 17.500 TL para ödediğime mi ? Yoksa dükkanım bir gün kapalı olduğu için kaybettiğim müşterilerime mi yanayım ?

Yoksa her gün ekranlara çıkıp her ley yolunda diyen sağlık bakanımızın doğru söylemediğine mi yanayım bilemedim.

Hastanemi güzel bir planlama mı yapamıyor, hasta sayısı mı fazla anlayamadım kimseyi de suçlamak istemiyorum ama yaşadıklarımı da aynen size anlattım. Sağlık bakamımız süslü sözler söyleyeceği terde tebdili kıyafet yapsın ve Samatya hastanesini bir hasta gibi dolaşsın bakalım işler çizdikleri tos pembe tablo gibi oluyor mu olmuyor mu kendi gözleri ile görsün.

Ben ortopedik engeliyim emekliyim bana ve eşime yapılan bu zulmün hesabını km verecek ?” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)