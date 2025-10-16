Zeytinburnu’ndan Edebiyata Bir Katkı Daha

Zeytinburnu Belediyesi’nin gençlere yönelik en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Öykü Yarışması, bu yıl 11. kez kapılarını açtı.

Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yarışma, dilin doğru ve etkili kullanılmasını teşvik ederken, Türk öykücülüğüne yeni eserler kazandırmayı da amaçlıyor.

Her yıl yüzlerce genç yazarın kalemine dokunan bu etkinlik, Zeytinburnu’nun kültür-sanat geleneğini gelecek kuşaklara taşımada önemli bir rol oynuyor.

Genç Yeteneklere Büyük Fırsat

Yarışmaya; ilkokul 4. sınıftan itibaren ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabiliyor.

Katılım şartı olarak Zeytinburnu’nda ikamet etmek, okumak, çalışmak veya Bilgi Evleri ya da Gençlik Merkezi’ne üye olmak yeterli.

Her katılımcı en fazla iki öyküyle yarışmaya başvurabiliyor

Bu yılın teması serbest, yani katılımcılar diledikleri konularda kalemlerini özgürce konuşturabilecekler.

Eserlerin son teslim tarihi ise 27 Aralık 2025 olarak belirlendi. Başvurular şahsen yapılıyor.

Büyük Ödüller ve Unutulmaz Bir Kamp Deneyimi

Yarışmanın finali, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla gerçekleşecek.

Kazananlara toplam 740 bin TL ödül dağıtılacak.

• Birincilere 60 bin TL

• İkincilere 45 bin TL

• Üçüncülere 30 bin TL

• Ayrıca her kategoride beş esere 10 bin TL teşvik ödülü

Üstelik dereceye giren katılımcılar, ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek.

Ödül töreni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Zeytinburnu’ndan Türkiye’ye Uzanan Kalemler

Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi, yıllardır sürdürdüğü eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle pek çok genç yazarın yolunu aydınlattı.

Bu yarışma da, yalnızca bir ödül değil; gençlerin potansiyelini keşfetme, üretme ve paylaşma fırsatı sunan bir platform olarak önemini koruyor.

Son Başvuru: 27 Aralık 2025

Başvuru Yeri: Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi

Yarışma Şartnamesi: https://bilgievi.org.tr/haberler/11-oyku-yarismasi-basvurulari-basladi/#default_gallery-9

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)