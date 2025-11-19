KULİSLERE GÖRE ZEYTİNBURNU SİNOPLULAR DERNEK BAŞKANI MEHMET ÇAKIR’IN YENİDEN ADAY OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR…

18.11.2025’de Federasyon Merkezinde yapılan toplantıda kongre kararı alındı. Alınan kararda çoğunluk olması hakinde 12.12.2025’ saat 19.00’da Federasyon merkezinde yapılacağı ifade edildi.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın bu sefer 18.12.2025’de yine Federasyon merkezinde yılacağı karar altına alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

EN GÜÇLÜ ADAY KİM ?

Mevcut başkan İş İnsanı Dilman Kaya’nın bir ilk yaparak koltuğa yapışanların aksine bir dönem bana yeter diyerek kendi isteği ile bu dönem aday olmayacağını açıklamasından sonra hiçbir dernek başkanın ben adayım demediği toplantıda kulislere yansıyan bilgilere göre Dilman Kaya’ya görevi devreden ve aynı zamanda Zeytinburnu Sinoplular Dernek başkanı olan iş İnsanı Mehmet Çakırı’ ın yeniden ZEYDEF başkanlığına aday olacağı kulislerde konuşuluyor.

Afyonkarahisar Dernek başkanı ve adını vermek istemeyen bir delegenin de aday olabileceği kulislerde konuşulan diğer bilgilere arasında.

Henüz hiçbir adayın açık bir şekilde aday olacağı ile alakalı bir açıklama yapılmış değil.

Birlik beraberlik ve bütünlük içinde hareket edebilecek bir adayın Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösteren bütün derneklerin tek Federasyon çatısı altında birleştirebilecek adayın şanslı olabileceği de konuşuluyor.

ZEYDEF kongre süreci ile alakalı bütün gelişmeleri www.istanbult,mes.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)