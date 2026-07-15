AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Mesajına “Aziz milletimiz, kıymetli İstanbullular” sözleriyle başlayan Özdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

O gece kadın, erkek, çocuk ve yaşlı milyonlarca vatandaşın, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın ettiğini belirten Özdemir, milletin çıplak elleriyle tankların, uçakların, bombaların ve kurşunların karşısına dikilerek darbe girişimini kısa sürede akamete uğrattığını ifade etti.

15 Temmuz gecesinde 253 vatandaşın şehit, 2 bin 685 vatandaşın ise gazi olduğunu hatırlatan Özdemir, “Bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; vatanına, bayrağına ve iradesine sahip çıkan aziz milletimize bir kere daha tebrik ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Unutulmayacak bir destanın tarihidir”

15 Temmuz’un, darbeye teşebbüs edenler açısından alçaklık ve ihanetin tarihi olduğunu belirten Özdemir, Türk milleti için ise eşsiz bir direnişin sembolü olduğunu vurguladı.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz; Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ diyerek hain girişimi bertaraf eden milletimiz için şanlı bir kıyamın, müstesna bir direnişin ve unutulmayacak bir destanın tarihidir.”

15 Temmuz gecesinde ortaya konulan mücadelenin Çanakkale ruhunu yeniden dirilttiğini kaydeden Özdemir, “O kahramanlar kendi canlarını verdiler ama bize bir vatan bıraktılar” diye konuştu.

“İhanete karşı sadakatin zaferidir”

Özdemir, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda milletin bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmasının sembolü olduğunu söyledi.

“15 Temmuz; sinsilik ve yalana karşı mertliğin ve samimiyetin zaferidir. Vesayete karşı özgürlüğün, ihanete karşı sadakatin zaferidir. Liderine inanan bir millet ve milletine inanan bir liderin büyük zaferidir” ifadelerini kullanan Özdemir, 15 Temmuz’un hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

“Biz de buradayız”

Türkiye’yi farklı senaryolarla yeniden vesayet dönemlerinin karanlığına döndürmek isteyen çevrelerin bulunduğunu belirten Özdemir, bu girişimlere karşı milletin ve teşkilatların aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğini ifade etti.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün de başka senaryolarla Türkiye’yi yeniden vesayet dönemlerinin karanlığına döndürmek için hummalı bir faaliyet içinde olanlar var. Hâlâ aynı kafada, hâlâ aynı yerde duruyorlar. Onlara diyoruz ki: Biz de buradayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Özdemir, “Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan dediğimiz Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte buradayız. Çünkü daha yapılacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok hayalimiz var” ifadelerini kullandı.

Özdemir, mesajını “15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız” sözleriyle tamamladı.