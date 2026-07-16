FATMA DUMAN KONGREDEN SONRA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bundan tam 10 sene önce kadınlarımızın daha güvenli ortamlarda varlıklarını sürdürebilmesi adına arkadaşlarımız ile beraber kurduğumuz derneğimiz çok şükür 10 yaşına girdi.

İlk günkü gibi aynı heyecan aynı istikrarla yürüttüğümüz çalışmalarımızla kendi alanımızda Turkiye’nin en iyi dernekleri arasına girmeyi başardık.

Kadınları dolayısıyla aileleri ve çocukları kucaklayan derneğimiz özellikle mağdur kadınlara her türlü desteklerle (barınma, iş istihdamı ,eğitim, öğrenci bursları,hukuki destek,psikolojik destek hizmetleri v.b) gönüllü olmanın en güzel örneğini vermektedir.

Her biri birbirinden değerli güçlü yönetim kadrosuyla çok daha güçlü bir şekilde iyilikler güzellikler için sevgi ve dayanışmanın her türlü örnekleri ile kadınlarımızın yanındayız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)