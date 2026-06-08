TÜRK CUMHURİYETLERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU KURUCU BAŞKANI ASLAN TÜRKMEN VE HEYETİ ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI DOĞAN AKDENİZ VE YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ…

Ziyaret nedeni ile kısa bir konuşma yapan platformun kurucu başkanı Alsan Türkmen şunları söyledi ”Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı akademisyen sayın Doğan Akdeniz ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları kısa süre önce ilçe binalarını hazırlayarak ilçenin mahalle, cadde ve sokaklarına inerek halk ile içe güzel çalışmalara imza atıklarını gördük. Bizde platform olarak bu çalışma ve başarılara seyirci kalmamak için kendilerini ziyaret ederek çok sayıda Türk soylu soydaşımızın yaşadığı Zeytinburnu ilçesinde halk odaklı yapacakları çalışmalarında başarılar diledik. Halk’ a hizmet hakka hizmettir yolları ve bahtları açık olsun“ şeklinde konuşan Türkmen başkan ve yönetimine başarılar diledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI DOĞAN AKDENİZ ZİYARETTEN DOLAYI PLATFORM BAŞKANI VE ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

“Türk Cumhuriyetleri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerini, Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

Ziyarette Zeytinburnu, İstanbul ve ülke meseleleri hakkında fikir alış verişi yapıldı. Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz’de yaptığı konuşmada şunları söyledi. Gelişmiş demokrasilerde sivil toplum kuruşlarının yaşamın her alanında etkin olması çok önemli.

Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için Türk Cumhuriyetleri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu kurucu başkanı Aslan Türkmen ve üyelerine teşekkür ediyor, ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)