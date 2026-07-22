Medya ve siyaset dünyasının tanınan isimlerinden olan Özcan, yazar kimliğiyle gerçekleştirdiği ziyarette Çay’a yeni görevi için başarı dileklerini iletti. Ziyaretin anısına Hekimoğlu Süleyman Özcan, Genel Müdür Çay'a kendisinin kaleme aldığı ve geniş yankı uyandıran "Kürt Sorununun Anatomisi" isimli kitabını takdim etti.

Gazeteci-yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan ziyaretinde, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’a (solda) Kürt Sorununun Anatomisi adlı kitabını takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Sektörün Geleceği Ele Alındı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, medya sektörünün mevcut durumu, dijitalleşme süreci ve geleceğine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirildi. İkili, basın sektörünün niteliksel ve niceliksel gelişimi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

"Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Hekimoğlu Süleyman Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Sektörümüze dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimiz Sayın Genel Müdürüme yakın ilgisi ve samimi misafirperverliği için çok teşekkür eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim.

"Ziyaret Eden ve Ev Sahibi İsimlerin Öz Geçmişleri

Abdulkadir Çay Kimdir?

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, 1978 yılında Amasya'da doğdu. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çay, uzun yıllar özel sektörde dış ticaret uzmanı ve yönetici olarak çalışarak 25 farklı ülkede Türkiye'yi temsil etti. 2013 yılında SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görevlendirilen Çay, 2017-2018 yılları arasında TÜRGEV Genel Müdürlüğü vazifesini de üstlendi. Yönetim ve Organizasyon alanında doktora çalışmalarına devam eden Çay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Hekimoğlu Süleyman Özcan Kimdir?

Gazeteci ve yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan, aslen Muş Bulanıklıdır. Medya dünyasındaki uzun yıllara dayanan köşe yazarlığı ve gazetecilik geçmişinin yanı sıra; "Kürt Sorununun Anatomisi", "Kürt Tarihi Aşiretler ve İsyanlar", "Eve Dönüş" gibi toplumsal, kültürel ve siyasal analiz kitaplarıyla öne çıkan Özcan, medya ve siyaset dünyasında yakından tanınan bir isimdir. Özcan ayrıca Ak Parti İstanbul İl başkan Danışmanı görevini yürütüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)