GAZETECİ YAZAR VE GURME HÜSEYİN ÇETİNER’DEN REMZİ BABA ANADOLU KEBAPLARI MEKANINA TAM NOT

İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv Genel yayın yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Basri Baba Anadolu Kebapları Zeytinburnu- Sahili, Fişekhane’ de yer alan İstanbul’un prestijli mekanlarından birisi olan Yedi Mavi’nin altında yer alan TOGG deneyim merkezinin yanında bulunan Basri Baba Anadolu Kebaplarını ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Mekanın kurucusu Basri Türkeri mekanı, açık mutfağı, yöresel lezzetlerin satıldığı yeri Gazeteci- Yazar-Gurme Hüseyin Çetiner’e mekan ve lezzetler hakkında detaylı bir bilgi sunumu yaptı.

Çetiner şunları söyledi ”Zeytinburnu ilçesinin kitabını yazan birisi olarak Basri Türkeri’nin Zeytinburnu ilçemize kazandırmış olduğu Basri Baba’yı görünce eskiden Zeytinburnu’ lu hemherilerimiz kendi özel aile yemeklerinde ve misafirleri olduğu zaman ilçemizde gidebilecekleri bir yer yoktu.

Oysaki Zeytinburnu sahilinde yapılan prestijli konutlar ile beraber lüks, şık, nezih ve modern restorantlar ve mağazalar açıldı.

Basri Baba Anadolu Lezzetleri ile ilgili baba çok sayıda kişi gittin mi yemeklerini tattın mı diyordu.

Bugüne kadar bizim yayın grubumuzun ofisine çok yakın olan mekana gitmek nasip olmamıştı.

Çünkü mekanın sahibi Basri Türkeri’nin Yurt dışında çok sayıda restorantı olduğu için uygun zamanını bulmak kolay olmadı.

18 Temmuz 2026’da telefon açtım şu an buradayım vaktiniz varsa buyrun gelin dedi.

Gittim, gezdim, gördüm dostlarım aileleri ve konukları ile gitmeleri halinde ortamdan ve lezzetlerden menün kalacaklarından şüphem yok” dedi.

MEKANIN SAHİBİ İŞLETMECİ BASRİ TÜRKERİ MUHTEŞEM İŞYERLELERİ İLE ALAKALI ŞUNLARI SÖYLEDİ

“İstanbul’da Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini, geleneksel misafirperverlik anlayışıyla buluşturan Basri Baba, zengin menüsü ve keyif dolu atmosferiyle misafirlerini ağırlıyor.



Tamamen doğal ve özenle seçilmiş ürünlerle hazırlanan kahvaltımız; zengin içeriği, yöresel lezzetleri ve özenli sunumlarıyla güne keyifli bir başlangıç sunuyor. Hafta sonları ise sıcacık gözlemelerimiz ve canlı keman dinletimiz eşliğinde kahvaltı keyfi bambaşka bir deneyime dönüşüyor.



Akşam saatlerinde ise Basri Baba’da eğlence başlıyor. Her akşam DJ performanslarıyla müzik ve eğlence dolu anlara ev sahipliği yapan restoranımızda, dileyen gruplarımız için özel künefe şovları da düzenleniyor. Lezzetin, müziğin ve eğlencenin bir arada yaşandığı unutulmaz anlar Basri Baba’da sizleri bekliyor.



Özel davetleriniz, iş yemekleriniz, aile buluşmalarınız ve grup organizasyonlarınız için 12 ila 60 kişi kapasiteli 4 büyük VIP odamızla sizlere özel alanlar sunuyoruz. Çocuk oyun alanımız, şark köşemiz, mescidimiz, vale hizmetimiz ve geniş otopark imkânımızla misafirlerimizin konforunu da ön planda tutuyoruz.



Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini, sıcak bir atmosferi ve keyif dolu anları bir arada yaşamak isteyen herkesi Basri Baba’ya bekliyoruz.

Basri Baba’da lezzet sizi çağırıyor.

Yedimavi Sitesi, Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No:54D İç Kapı No:1, 34020 Zeytinburnu / İstanbul Rezervasyon Tel: 0212- 524 44 44

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)