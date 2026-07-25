BASIN BAYRAMI VE GAZETECİLER GÜNÜZÜMÜZÜ UNUTMAYAN AK PARTİ VE ZEYTİNBURNU ÇİÇEKÇİSİ (AHMET ARİS) SİNE TEŞEKÜRÜLER

AK PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI MUSTATAFA YALÇINKAYA’NIN ÇİÇEĞİ’Nİ TANITIM MEDYADAN SORUMLU İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI CENGİZ KAÇAR, VE TANTIM MEDYA KOMİSYON ÜYESİ MELEK ATABAY TAKDİM ETTİ

Yoğun çalışmalarından dolayı ziyarete katılamayan ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya’nın çiçeğini tanıtım medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Cengiz Kaçar ve tanıtım medya komisyon üyesi Melek Atabay İstanbul Times Gazetesi Genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’e takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

SENEM KAYA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BERABER

EN GÜZEL ÇİÇEK AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI MKYK ÜYESİ SENEM KAYA’DAN

Siyasetçi bir ailede yetişen Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK)Senem Kaya’nın babası iş insanı Abulhekim Kaya’da Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi olarak görev yapıyor.

Hüseyin Çetiner 30 yıllık meslek hayatında ilk kez bir genç siyasetçiden böyle muhteşem bir çelenk aldım diyerek Senem Kaya’ya başarılar dileyerek çiçek için teşekkür etti.

Zeytinburnu Çiçekçisinin sahibi Ahmet Aris’ te güzel bir orkide de günümüzü renkli hale getirdi.

Kırklareli’nin Şair ruhlu valisi Uğur Turan baştan olmak üzere arayan soran mesaj atan bütün dostlara teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)