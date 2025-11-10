ZEYTİHTA NİZSİZ UMRE TANITIM TOPLANTINA KATULAN DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Esenyurt’ta inşa ettiği Waterpark projesi ile dikkatleri üzerine çeken Delta İzsiz Holding hem yaptığı WaterPark Projesindeki restoran bölümünün ilk yemeklerinden birisi de Ak Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in dostlarına geldi.

Aile ortamında geçen yemek proğramında Seyithan İzsiz yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti. Katılımcılardan isteyen konuklarında duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri yemekli sohbet programı oldukça verimli ve güzel geçti.

Haziran 2026 yılında tam anlamı ile hizmete açılacak olan Waterpak projeside görenleri kendisine hayran bıraktı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)