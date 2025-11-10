İSTANBULLU KUVVACI KARA FATAMA DOLMABAHÇE SAYARINDA 10 KASIM 1938’DE HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN ATASININ VEFAT ETTİĞİ YATAĞININ BAŞ UCUNA NE BIRAKTI ?

Başında kuvvacı Kalpağı, kolunda ise Görevli yazısı olan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma 9 Kasım’ı 10 Kasım’a ağlayan gece uykuda kalırım endişesi ile nerede ise hiç uyumadan sabahı ettiğini söyledi. Saat 9’ 5 geçe Bolmabahçe sarayının önüne vasıl olan Kuvvacı Fatma kendisine alkış çalan ve bravo diyen binlerce kişiyi her 5 z metrede bir kumandan edası ile selamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Vatandaşların alkışları ve bravo sesleri arasında binaya kadar ilerleyen Kuvvacı Fatma nene onlarca merdiven ve yolu hiç dinlemeden yürüyerek Kabataş’tan Dolmabahçe’ ye kadar yürüdü. Sarayın içinde ise onlarca merdiven basamağı çıktıktan sonra ATA’ nın son nefesini verdiği odaya kadar yürüdü.

Ata’nın hayatını verdiği yatağın önüne gelince Milli Saraylar Çalışanı personelin çok kalabalık hızlı şekilde ilerlermisiniz sözüne biraz kızarak burada daimi kalıcı değilim elbette herkes gibi bende gideceğim.

Ancak ben Atatürk’ü canını verdiği Dolmabahçe sarına tam 15 yıldır geliyorum. Bu sene çok kalabalık bir kitle var hepsine vefat gününde Atatürk’ü unutmadıkları için teşekkür ederim.

İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma Nene Saray çalışanlarının karşı çıkmasına rağmen İstiklal Marşı, Gençliğe hitabe ve Atatürk posteri olan panoyu Atatürk’ün hayatını kaybettiği yatağın başına usulca bıraktı. Bunula yetinmeyen Kuvvacı Fatma bu seferde yatağın üstüne konulan çiçeklerin yanlış bırakıldığını söyleyerek kendisi birazını düzeltince sonrasında da Saray çalışanına yanlış koyulan çiçeklerin düzeltilmesini istedi.

Çiçekler düzeltildikten sonra iki geç Milli Saray çalışanının aşağı inmeniz için size yardımcı olabiliriz teklifi kabul eden Kuvvacı Fatma sarayın çıkışında gazetemize şunları söyledi.

“Atatürk’ün Gençliğe hitabesi duvarlara asılacak bir metin değildir. Bu metin Türkiye cumhuriyetinin tapu senedidir. Atatürk hakkında bazen olumsuz konuşanlar var .

Ama bence bunlar araştırıp okusa nasıl bir yanılgının içinde olduklarını göreceklerdir. Ben hayatım boyunca milli bayramlara ve milli kahramanlara önem veririm.

Bunun için rahatımdan fedakarlık yaparak bazen Kocaeli’ne bağlı Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşuna ve kumandan Karamürsel’i rahmetle yad ederim. Bazen Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşuna katılırım. Bugünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce vefat ettiği Dolmabahçe sarayına ve paşa’ nın hayatını kaybettiği odadaki yatağın başına gelip dua etmenin milli bir vazife olduğunu düşünüyorum” dedi.

BİZDE 81 YAŞINA AYLAR KALA MİLLİ BAYRAMLARA VE KAHRAMANLARA ÖNEM VEREN KUVVACI FATMA NENEYİ KUTLUYORUZ…

Aylar sonra 81 yaşına girecek olan Kuvvacı Fatma Nene ‘nin babası Malatyalı Annesi ise Rumelili kendisi İstanbul’un Cağaloğlu semtinde dünyaya gelmiş. Rahmetli işe bir hukukçu imiş kedisi de 54 sene bir hukuk ofisinde çalışmış. Halen İstanbul’un tarihi bir ilçesinde ikamet eden İstanbullu Kuvvacı Fatma Nene’nin babası M.S bey Milli mücadele yıllarında Sirkeci PTT’ sinde bir yakının yanında çay ocağında garson olarak çalışıyor.

İngiliz işgal kuvvetleri telgraf hatları kesince o zaman milli mücadeleye destek verenler daha önce hurdaya çıkan bazı telgraf makinalarını tamir edip bodrum katta çalıştırıp Kuvvayı milliye güçleri ile haberleşmeyi sağlıyorlar.

Tabi o zaman Sirkeci PTT sinde garson olan babası yardım edebilecek en uygun kişi olduğu için hem bilgi hem de erzak taşıma işinde Sirkeci PTT’ sinin bodrumunda kalanlara ciddi destekler vererek milli mücadeleye katkıda bulunuyor.

Savaş kazanılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulunca babası Jandarma Giyim hanesinde emekli olana kadar çalışıyor.

Biz de kahraman bir babanın evladı olan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma’ya sağlık sıhhat ve uzun ömürler dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)