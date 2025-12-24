BU HAFTAKİ PANELİST GAZETECİ YAZAR AHMET TÜZÜN OLDU…

Kırım Tatarları başta olmak üzere Türk yurdu olarak bilinen bir çok bölgeye yaptığı ziyaretler ile alakalı yazılar yazan ve fikir beyan eden bir gazeteci olan Ahmet Tüzün geçen günlerde Merkez binası İstanbul Fındıkzade’de bulunan Kırım Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği İstanbul şubesi’ nde verdiği seminerde Kırımlı yazarlar, sanatçılar, şairler, devlet adamları ve mekanlar hakkında önemli bilgiler sundu ve Fotoğraflar gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

KUVVACI İSTANBULLU KARA FATMA MİLLİ HER ÇALIŞMANIN İÇİNDE YER ALIYOR

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma Gazetemize şunları söyledi ;”Milli vakıflar, Dernekler ve STK’ların yaptığı çalışmaları çok önemserim. Kırım Türkleri Derneği İstanbul Şubesi de kamu yararına çalışan bir kurumdur.

Bende her cuma akşamı burada yapılan programlara katılırım. Bugünkü seminerde bizlere Türk yurtları ile alakalı güzel bilgiler ve resimler paylaşan gazeteci yazar Ahmet Tüzün’e teşekkür ederim.

Bu güzel programlar ile bizi buluşturan Kırım Türleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube başkanı Celal İçten’e ve yönetimine teşekkür ederim.

Bilgi çok önemli bir şey. Dünya’yı sömüren emperyalistler bilgiye ve medya’ ya önem verdikleri için rahat bir şekilde dünyayı kendi menfaatlerine göre kullana- biliyorlar.

Ülke olarak Milli vakıflara, derneklere , sivil toplum kuruluşlarına ve Milli yayın yapan medya organlarına her ülkenin ihtiyacı var.

Milli konularda yayın yapan İstanbul Times Gazetesi ve Tv yöneticilerine de çok teşekkür ederim diyen Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma 2026 yılının başta Filistin Gazze ve Çin zulmüne düçar olan Doğu Türkistan’lı mazlumlar başta olmak üzere zulme uğrayan bütün mazlumlara yeni yılın huzurlu bir sağlamasını dilerim.

Ben 80 küsür yaşımdayım. Ayaklarım tuttuğu sürece milli konulara duyarlılığım hep devam edecek. Gücümün yettiği oranda da zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya yine devam edecektir” şeklinde konuştu.

ER CUMA FARKLI BİR KONUDA HALK’A BİLGİ SUNUMU DEVAM EDİYOR…

Kırım Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin Çapa’da bulunan binasında özle günler hariç olmak kaydı ile her Cuma saat 19.30’da konusunda uzman kişilerin konuşma yaptığı ve bilgi birikimini katılımcılar ile paylaştığı toplantı, seminer, panel ve açık oturumlara ev sahipliği yapan dernek müdavimlerini bekliyor.

KONUŞMACI GAZETECİ AHMET TÜZÜN’ÜN KISA ÖZGEÇMİŞİ

1957 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Mustafakemalpaşa'da yaptı.

1976 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı bitirdi.

1980'de Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.

Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Başkanlığını yapıyor.

15 yıl ulusal seviyede gazetecilik yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 14 yıl çalıştı.

Gazeteci, yazar, romancı, STK yöneticisi bir çok kurum ve kuruluşta seminerler verdi.

Bilgi güçtür mantığından hareketle halkı bilgi sahibi yapan ve yapacak bu tür kurum ve kuruluşları desteklemek ve cesaretlendirmek gerekir.

İstanbul Times Gazetesi, İstanbul Times Tv ve www.istanbultimes.com.tr haber portalı olarak topluma faydalı derneklerin ve vakıfların yaptığı çalışmalara en geniş manada yer vermek için yayın kurulu kararımız gereği üzerimize düşeni yapıyoruz.

Bu Bağlamda bizi bu etkinliğe davet eden Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma’ya ve bu tür etkinliklere imza atan Dernek başkanı sayın Celal İçten’e ve yönetimine teşekkür ederim.

