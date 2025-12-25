ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY’DA DURMUŞOĞLU AİLESİNİ ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI
Merhum Mehmet Emin Durmuşoğlu’nun son yolculuğuna Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ,yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan ,CHP Meclis üyesi Satı Oral, Nuripaşa mahalle muhtarı Yılmaz Kaya, Eski Çırpıcı mahalle muhtarı Zeki Şentürk, Çırpıcı Mahallesinde bulunan Selvili Camisinde ikindi namazına müteakip Kılınan Cenaze namazına katılarak merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Merhum Bahçelievler Kocasinan mezarlığındaki aile mezarlığında toprağa verildi .
Merhuma Allah'tan Rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)