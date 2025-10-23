VEKİL SEYİTHAN İZSİZ TOPLANTININ BAŞINDA YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASI İLE DEVLET,MİLLET,EZAN BAYRAK İLE SORUNU OLMAYAN HERKES BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR DEDİ

Seyithan İsiz yaptığı açılış konuşmasında “İnsanların fikirleri, görüşleri düşünceleri farklı olabilir bu gayet normal. Benim için bir kişinin devlet ile, millet ile, ezan ile, bayrak ile, sonunu yoksa o insan benim için muteber bir inşadır. Peki tabi ki her kesin bir siyasi ve dünya görüşü olabilir bu gayet normaldir.

Ben hiçbir insanı dünya ve siyasi görüşü ile değerlendirmem. Her insan’ a Allah’ın yarattığı eşrefi mahlukat gözü ile bakarım.

Bizler bu fani dünyada bir birimize zararlı değil yararlı olmak için gönderildik. Biz her zaman çevremize ve dostlarımıza faydalı olmak için ciddi bir gayretin içindeyiz.

Önümüzde üç aylar var bu aylarda yardım ve desteklerimiz daha da artarak devam ediyor. Her sene ciddi sayıda annemizi Umreye gönderiyoruz. Bu sende 600 annemizi nasip olursa kutsal topraklara yolcu edeceğiz.

Bu seneki umre yolcularımızı 25 Ekim 2025’de Küçükçekmece Yahya Kemal Gösteri merkezinde binlerce kişinin katılacağı bir merasim yapacağız” dedi.

Daha sonra basın mensuplarının tamamı fikir, görüş, düşünce ve sorularını Milletvekili Seyithan İzsiz’e sorular sordu her soruya titizlikle cevap veren izsiz daha sonra toplu olarak hatıra fotoğrafının çekimi ile toplantı sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)