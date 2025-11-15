Futbol Turnuvası’nda Şampiyon Belli Oldu

Esenyurt Belediyesi’nin spor kurslarında eğitim alan 7-14 yaş arası genç sporculardan oluşan 8 takımın yer aldığı Futbol Turnuvası, dün oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. İlçede spor kültürünü geliştirmeyi ve çocukların fiziksel-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan turnuva, yoğun katılımla ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Final karşılaşmasında etkili bir performans sergileyen Recep Tayyip Erdoğan Parkı Futbol Okulu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Tribünlerde ailelerin ve vatandaşların heyecanlı desteği dikkat çekti.

Programa Spor İşleri Müdürü Yalçın Sırakaya, Yeşil Esenyurt Spor Kulübü Başkanı Hasan Demir, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müsabakanın ardından Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, şampiyon takıma kupasını takdim ederek sporcuları tebrik etti.

Esenyurt Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve ilçede sağlıklı bir spor bilincinin geliştirilmesi için düzenlediği etkinlikleri sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)