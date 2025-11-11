Esenyurt’un Gençleri Cumhuriyet’in Kalbinde Ata’ya Saygı Duruşunda!

Sabah erken saatlerde Esenyurt’tan hareket eden 4 otobüslük kafile, saat 09.05’te Bolu’da verilen molada Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından Ankara’ya ulaşan gençler, Cumhuriyet’in kalbinde tarihi bir gün yaşadı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

TBMM ziyaretinde Başkan Vekili Can Aksoy ve gençlere, AK Parti Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti. Meclis salonunda gençlerle sohbet eden milletvekilleri, milli iradenin ve gençliğin önemine dikkat çekerek, bu anlamlı organizasyon için Başkan Vekili Aksoy’a teşekkür etti. Ziyaretin en duygusal anları ise Anıtkabir’de yaşandı.

Esenyurtlu gençler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde saygı duruşunda bulundu. Ardından Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezen gençler, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine dair tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu.

“Esenyurt’un gençleri tarihine sahip çıkıyor”

Başkan Vekili Can Aksoy, 10 Kasım’ın gençler için taşıdığı öneme vurgu yaparak: “Bugün burada sadece Ata’mızı anmakla kalmıyoruz; aynı zamanda onun mirası olan Cumhuriyeti gençlerimizle birlikte yeniden hissediyoruz. Esenyurt’un gençleri tarihine, Cumhuriyetine ve Atatürk’ün fikirlerine sahip çıkıyor” dedi.

Program, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Atatürk Orman Çiftliği gezisiyle sona erdi. Ziyaret boyunca büyük bir heyecan yaşayan Esenyurtlu gençler, ilçede ilk kez böyle anlamlı bir gezi düzenleyen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)