Karabat, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “AKP yargısı demokrasiyi katlettiği gibi, borsa vurguncularının da operasyon merkezi haline geldi. Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada” ifadelerini kullandı.

Hafta Sonu Operasyon, Borsada Sert Düşüş

Karabat’ın paylaşımlarına göre, hafta sonu piyasalar kapalıyken Ciner’e ait şirketlere kayyım atandı. Ciner’in kontrolünde bulunan Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) hisseleri ise operasyon öncesinde borsada olağan dışı hareketler yaşadı.

26 Eylül 2025 Cuma günü PRKME hisselerinin sabah saatlerinde yükseldikten sonra ani satış baskısıyla gerilediğini belirten Karabat, pazartesi günü hissenin taban olduğunu ve iki işlem gününde 29,100 liradan 22,800 liraya düştüğünü aktardı. Böylece şirket hisseleri iki günde yüzde 21’i aşkın değer kaybetti.

“Birileri Yüksekten Sattı, Ucuzdan Topladı”

Karabat, yaşanan hareketliliğin operasyon bilgisinin önceden sızdırıldığına işaret ederek şunları söyledi: “Burada hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor. Birilerinin yüksekten mal sattığı, birilerinin de ucuza hisse topladığı görülüyor” dedi.

SPK’ya Çağrı

CHP’li Karabat, Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) göreve çağırarak, PRKME hisselerinde yapılan işlemler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını kamuoyuna açıklamasını istedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)