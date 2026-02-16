ÇOK BİLİNMEYEN VE TANINMAYAN BİR MARKA OLAN BAKLAVACI MEHMET YILDIRIM’IN FAHİŞ FİYATLARI İÇİN BU KADAR DA OLMAZ DEDİRTTİ…

Bir okurumuz 14.02.2026 tarihinde yarım kilo fıstıklı baklava alıyor. Kasaya gelene kadar en fazla yarım kilo için 500-600 TL ödeme yapacağını düşünüyor. Ancak kasaya gelince Kg. Fiyatının 2.000 TL olduğunu öğreniyor 584 gram fıstıklı baklava için 1.168 TL istenince şaşırıyor ve nasıl bir KG baklava 2.000 TL oluyor diyerek tepki gösteriyor. Ticaret bakanlığı bir kg baklavayı nasıl 2.000 TL ye satabiliyor diye hesap sorulması gerekmez mi ?

MEHMET YILDIRIM SİZİN BAKLAVANIZ ALTIN SUYUNA MI BATIRILIYOR ? UN,ŞEKER,FISTIK,SU VE İŞÇİLİK İLE NASIL BİR KG. UNU KALDI Kİ 1. KG UN SU İLE KARIŞINCA 3 KG. OLUR…

Baklavacı Mehmet Yıldırım hatırlatmak isteriz aldatılan her müşteri kaybolan kazanç demektir.

İstanbul Büyük şehir herkese bir sefer ürün satsam bile hayatıma devam edebilirim. diyebilirsiniz ama bu doğru bir yol değil.

Bir tüccara en iyi yolu müşterileri gösterebilir. Evet maliyetler yüksek ama bu bir kg. Baklavayı 2.000 TL ye satmanızı mazur göstermez…

Okurumuzun şikayeti, her ne kadar Baklavacı Mehmet Yıldırım ile alakalı olsa Nadir Güllüoğlu, Faruk Güllüoğlu, Diyar usta başta olmak üzere biz markayız biz kaliteyiz demek için halkı kazıklayan bütün markalara gitmemek üzere tüketicin bilinçli olması gerekir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)