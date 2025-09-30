İBB Tehlike arz eden bir çok üst geçidi yeniledi sıra Cevizlibağ da mı ?
Daha önce ihmal edilen birçok metrobüs üst geçidi tehlike arz ettiği için İmamoğlu döneminde yenilenme çalışması başlamıştı. Bu kapsamda Sefaköy 5 yol, Yenibosna ve İncirli Metrobüs üst geçitleri modern bir şekilde yenilendi. İstanbul'un en yoğun üst geçitlerinden birisi olan Cevizlibağ üst geçidi yenilenmek için gün sayıyor.
CEVİZLİBAĞ ÜST GEÇİDİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARTIK BİR AN ÖNCE YENİLENMESİ GEREKEN BİR ÜST GEÇİT OLDU ...
İstanbul'un bir çok ilçesini bir birine bağlayan E-5 karayolu üzerinde metrobüs için hizmet veren ve her gün milyonlarca insanın kullandığı ve yüz binlerce aracın altında geçtiği Zeytinburnu - Cevizlibağ üst geçidinin bir çok demiri kullanma ömrünü tamamlamış ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturulmuş durumda.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul
İBB Başkan vekili Nuri Aslan ve Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir kısa bir süre önce İBB Saraçhane yerleşkesinde yaptıkları yatırımlar ile alakalı halka bilgi sunum toplantısında bütün engellemelere rağmen planladığımız bütün projelerimizi adım adım yapıyoruz sözü gereği bir çok kişi daha önce yapılacağı duyurulan ve tehlike arz eden Cevizlibağ üstgeçidi ne zaman yapılacak sorusu sorulur oldu.
İmamoğlu ve başkan vekili Nuri Aslan Yönetimindeki İBB'nin her şeyi halkın ihtiyaçlarına göre yaptığı düşülecek olursa İncirli Metrobüs üst geçidinden önce daha yuğun olan ve daha çok yıpranan Cevizlibağ üst geçidinin öncelikli yapılması gerektiğini söyleyen çok kişi var.
İncirli üst metrobüs üst geçidinin çok az işi kaldı.
Merter üst geçidi bir kaç yıl önce kısmi olarak yenilenmiş ve bazı eklemeler yapılmıştı. Şu an ilk olarak yenilenmesi gereken üst geçidin Cevizlibağ olması gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.