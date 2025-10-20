Teknoloji geliştikçe muhtarlığa ihtiyaç kalmayacağını düşünen, siyasi hafızamıza “muhtar bile olamaz” şeklinde kötücül bir hatıra bırakanlara inat, son 23 yılda bu teşkilâtla ilgiyi yeni bir vizyon ortaya koyulduguna vurgu yapan Bülent Turan, son dönemde muhtarlarla ilgili atılan adımlara da atıfta bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Özlük haklarından, fiziki çalışma alanlarına, kurumsal yapılanmadan teknolojik altyapıya kadar atılan pek çok adımın, muhtarlığın, devlet - vatandaş ilişkisindeki yerini tahkim ettiğini; eskinin ilmuhaber vermeye sıkışmış muhtar profilini, mahallenin veya köyün gelişimini doğrudan etkileyen, afet yönetiminden aile içi şiddete, uyuşturucudan göç yönetimine her alanda rol üstlenen daha ileri bir çizgiye taşıdığını belirtti.

Mesajında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın modern yönetim vizyonuyla iki asırlık tecrübesini birleştiren Muhtarlık Teşkilâtı, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün güçlü ve önemli bir yol arkadaşıdır” ifadelerini kullanan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, Terörle Mücadele’den afetlere kadar görevi başında şehit düşmüş tüm muhtarlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)