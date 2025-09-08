Karabat, yılbaşında yüzde 43,9 artırılan Damga Vergisi’ne, 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 ek zam yapıldığını hatırlatarak, “2025 yılında damga vergisine yapılan toplam zam yüzde 110’u geçti. 2026’nın başında da yeni artış kapıda” dedi.

“Şimşek’in Programı Halkı Yoksullaştırıyor”

Karabat, Mehmet Şimşek’in göreve geldiği günden bu yana KDV’yi yüzde 18’den 20’ye çıkardığını, ek MTV tahsilatı yaptığını ve çeşitli kalemlerde vergileri artırdığını belirtti. “Program çalışıyor diyor; ama artan vergiler, büyüyen bütçe açığı, devasa faiz ödemeleri ve halkın çektiği yoksulluk onun sözlerini yalanlıyor” ifadelerini kullandı.

“Vergi Artışları Gerçek Enflasyonu Gösteriyor”

CHP’li Karabat, 2023 yılında 82,6 milyar TL olan Damga Vergisi tahsilatının 2024’te yüzde 78,9 artışla 147,8 milyar TL’ye çıktığını hatırlatarak, “2025 bütçesinde 216,1 milyar TL hedefleniyordu. Yapılan zamla bu rakam 250 milyar TL’yi bulacak” dedi.

TÜİK’in enflasyonu düşük gösterdiğini savunan Karabat, “İşçiye, memura, emekliye TÜİK eliyle yüzde 10-20 zam veriyorlar. Ancak vergi tahsilatı söz konusu olduğunda yüzde 100’leri aşan artış yapıyorlar. Vergi artışları bize gerçek enflasyonu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Darbenin Mali Ayağını Şimşek Yönetiyor”

Karabat, Şimşek’in yürüttüğü ekonomi programını, “AKP’nin demokrasiyi rafa kaldırdığı, otoriter rejime geçtiği bir program” olarak nitelendirdi. “19 Mart’ta yapılan darbenin mali ayağını yöneten Mehmet Şimşek’in görevi halkı yoksulluğa mahkum edip servet transferini sürdürmektir” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)