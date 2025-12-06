Turan “Bize Memleketimizi Getirdiniz”

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Turan, “Bizlere Çanakkale’yi, Ayvacık’ı, memleketimizi getirdiniz” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvacık muhtarlarını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Turan, memleket hasretinin her zaman sürdüğünü vurgulayarak, “Bizlere Çanakkale’yi, Ayvacık’ı, memleketimizi getirdiniz; sağ olun, var olun” dedi.

Görüşmede, yakın zamanda Ayvacık’ta yaşanan sel felaketi de gündeme geldi. Muhtarlara geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, selin yol açtığı zararların giderilmesi konusunda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Milletvekilliğinin sona ermiş olabileceğini ancak hemşehriliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Turan, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm muhtarların ve hemşehrilerinin her konuda kapısını çalabileceğini ifade etti.

Yaklaşık 40 muhtarın katıldığı ziyarette, mahalle ve köylere ilişkin ihtiyaçlar ve talepler de İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a iletildi. Samimi bir atmosferde geçen görüşme, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)