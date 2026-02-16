ZEYTİNBURNU TAŞ CAMİSİ HICNA HINÇ DOLDU TAŞTI

Zeytinburnu Taş camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan, Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi İstanbul Times Medya Grubu Genel Yayın yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner, CHP Zeytinburnu Meclis üyeleri Satı Oral, Adem Uluocak, Rıfat Avcı, Eski CHP meclis üyesi mimar Süleyman Uluocak başta olmak üzere çok sayıda aile dostu acılı gününde Okat ailesini yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Özellikle Yeşiltepe mahalle muhtarı Hüseyin Erkol vefat anında defin alanına kadar Okat ailesini bir an yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak merhum Ahmet Okat’a Allah’tan rahmet kardeşi Mahmut Okat başta olmak üzere evlatları ve aile yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)