Merhaba İstanbul Times Gazetesi,

Sizin gazetenizi okuyorum: Haber portalınızı takip ediyorum. Hele hele en başarılı siyasi sokak röportajlarını yapan kanal olarak İstanbul Times Tv Özel Youtube’yi görüyorum.

Aşağıda benim başımdan geçen bir olayı size yazacağım ancak bu sadece benim sorunum değil eminim ki benim gibi yüz binlerce esnaf aynı dertten muzdarip.

“Burada yazdıklarım kulaktan duyma o dedi bu dedi değil kendi yaşadığım olayı ne bir fazla ne bir eksik sizlere aktarıyorum.

Ben küçük bir esnafım.2008 yılında işlerim iyi olur diye bir şirket kurmuş 3 kişiye işe imkanı sağlamıştım.

Pandemi’ ye kadar 4 kişi çalıştık çabaladık 2018 yılına kadar ayakta durabiliyorduk. Pandemiden sonra 3 çalışma arkadaşım ile yollarımı ayardım.

Tek başıma sabah 6 dan gece saat 10’a kadar daha önce 4 kişi ile yaptığım bütün işleri zar zor tek başıma yorulsam da yapıyorum.

Bundan 5 ay önce yani 2025 yılı içinde şirket hesabına e haciz gelmişti. Hesapta para olmadığı için bu işe yaramadı.

Bir kaç gün sonra vergi dairemde bir memur aradı 520 bin lira borcunuz var dedi. Bunun 100-150 binini peşin gerisi de aylık % 5 faiz ile (Tefeci faizi daha düşük)taksit yaparız dedi.

Gelmezseniz şirketinizin üzerinde kayıtlı bulunan aracınıza haciz koymuşuz bu seferde emniyete yazı yazarak aracınızı bağlayacağız dedikleri için mecburen 100 bin TL borç bularak vergi dairesin gittim.

KDV’li 6 taksit diğer borçları da aylık % 5 Faiz ile (ki çok yüksek bir faiz, şu an % 3.7’e çekildi) 15 Taksit yaparız dediler. Bende denileni yaptım.4 aydır kredi kartım ile ödüyorum.

21.11.2025’de 11.ayın taksidini ödemeye gittim. 29.520 TL içinde 6.175 TL Faiz aldılar. Diğer 15 taksit yapılan ve aylık 16.310 TL içinde bedne 3.377 TL faiz aldılar. Zaten ana borcunu ödeyemeyen bir esnaftan aylık % 5 faiz alarak o esnafın ayakta durmasını nasıl sağlayacak Maliye bakanı ?

Ey Maliye bakanı Esnaf kapanıp giderse sen kimden vergi alacaksın ? Bakın Hükümetinizin yanlış programlarınızdan dolayı bir çok alanda sorun ve sıkıntılar yaşıyoruz.

Haberlere bakıyorsunuz doktorlar reçete oyunları ile devleti dolandırdıklarında dolayı operasyon ile tutuklanıyor.

Spor’a bakıyorsunuz hakemler ve futbolcular oyun oynadıkları için operasyonlara maruz kaldılar.

Uzatmayalım haberlerin % 80’i yolsuzluk içerikli. Burada hükümet olarak sizin hiç suçunuz yok mu ?

Neden hiç bir hükümet üyesine karşı da operasyon yapılmıyor. Mesela Bolu Kartalkaya’ da çıkan otel yangınında 78 vatandaşımız feci şekilde canını kaybetti. Neden Kültür Ve Turizm bakanınıza tutuklamak için operasyon yapmadınız ?

Sayın Mehmet Şimşek Bakanım ilk olarak siz ekonomiyi düzeltin sonra esnafa e-haciz gönderin.

Tebdili kıyafet ederek esnafı dinleyin bakalım ne tür yürek burkan olaylara bakın. Hatta isterseniz tebdili kıyafeti ederek bir gün herhangi bir vergi dairenize gidip hesaplarına e-haciz gönderdiğiniz esnafların hikayelerini dinleyin.

Esnafı iş yapmaktan soğutursanız yarın vergi alacağınız kimseyi bulamazsınız. Gerçi biz zaten yediğiniz, içtiğiniz ve kullandığınız her şeyin en az iki katı vergi alıyoruz derseniz de haksız sayılmazsınız.

Yüksek vergi ile gelişen ve kalkınan ülke yok ama ülkede işler ters gittiği zaman bir çok yöneticinin ilk iş olarak vergileri arttırmak veya olan vergileri yükseltmek akla geliyor ama bu doğru bir yaklaşım değildir.

İşte okurumuzun yazdığı mail bu şekilde idi. Duyurmak da bizden okumak sizden.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)