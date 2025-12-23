ESNAFIN HESABINA E-HAC\u0130Z \u00dcZER\u0130NE E- HAC\u0130Z G\u00d6NDEREN MAL\u0130YE NEDEN B\u0130R HAFTADIR FATURA TANZ\u0130M ETMEK \u0130\u00c7\u0130N YA\u015eANAN ARIZAYI G\u0130DEREM\u0130YOR ? \r\n\r\nMilyonlarca i\u015f insan\u0131, esnaf ve vergi m\u00fckellefi g\u00fcnlerden beri sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin faturas\u0131n\u0131 tanzim edemedi\u011fi i\u00e7in ma\u011fdur oluyor. \r\n\r\nMaliye bakanl\u0131\u011f\u0131 konu ile alakal\u0131 derli toplu bir a\u00e7\u0131klama yapmazken esnaf fatura tanzim edemedi\u011fi i\u00e7in ma\u011fdur oluyor ... \r\n\r\n\r\n\r\n