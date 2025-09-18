Gelibolu’nun Köyleri; Güneyli ve Sütlüce



Bölgenin en güzel köylerinden Güneyli’de yapımı devam eden Alim Sultan Camii inşaatını inceledik, muhtarımız Cahit Kayışoğlu ve Dernek Başkanımız Yahya Uğur’dan bilgi aldık, hemşehrilerimizle hasret giderdik.



Ardından tarımıyla kıymetli köyümüz Sütlüce’de, İmamımız İbrahim Turan’ın kızı Sümeyra ile Hakan’ın düğün töreni öncesi mutluluklarına ortak olduk, köy kahvesinde hemşehrilerimizle bir araya geldik.



Bizim siyasi geleneğimiz sahadan gelir; düğünde, cenazede, sokakta, evde her daim vatandaşımızla yan yanadır. Bugün cami inşaatı, yarın bir düğün; biz Çanakkale’mizde hemşehrilerimizle daima omuz omuzayız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)