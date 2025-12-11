Toplantıda ülke gündemine ilişkin başlıklar, gençlik çalışmalarının yol haritası ve “#Terörsüz Türkiye” vizyonu ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gençlerin sahadaki çalışmaları, yeni dönem projeleri ve teşkilat içi koordinasyon konuları değerlendirildi.



Bu bölümde Turan; terörle mücadelede son yıllarda ortaya konulan kararlı iradeyi, güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonların başarıyla sürdüğünü vurguladı. “Terörsüz Türkiye” idealinin bir gecede değil, sabırla, kararlılıkla ve milletin güçlü desteğiyle adım adım inşa edildiğini belirten Turan, gençlerin bu sürece olan katkısının son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti.



Bülent Turan, gençlik teşkilatlarının AK Parti’nin dinamizmini ve geleceğe dair kararlılığını yansıttığını belirterek, “Siyasi hayatımızın adeta okulu olan İstanbul’da, eski yol arkadaşlarımız ve bugün sorumluluk üstlenen genç kardeşlerimizle hasret giderdik” dedi.



Program, karşılıklı fikir alışverişi ve ortak çalışma iradesinin vurgulanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)