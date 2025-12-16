ÇOBADAN SONRA HATİM DUASI DA VAR

Safibey Mahalle muhtarı Mustafa Tur gazetemize şunları şunları söyledi “Cami imamımız Refik Bulut Hocam’ ın cumartesi sabah namazı çıkışından sonra cami cemaatine çorba ikramı ile soğuk kış günlerini sıcak bir çorba ile karşılamak çok güzel oluyor.

Burada mevzu bir kap çorba değil. Samimi ve içten bir ortamda hep beraber çorba içmenin verdiği mutluluk çok daha mühim. Bize bu ortamı sağladığı için Cami imamımız Refik Bulut hocam’ a teşekkür ederim.

Namaza katılan ve yaptığımız hatim duamıza amin diyen bütün cami cemaatine bir kez de Gazeteniz aracılığı ile teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

