Devecilik Sadece Bir Gelenek Değil, Anadolu’nun Ortak Hafızasıdır

Gerçekleştirilen görüşmede; yüzyıllardır Anadolu’nun kültürel mirası içerisinde önemli bir yer tutan devecilik geleneği, bu geleneği yaşatan devecilerin toplumsal rolü ile kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.



İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Deveciliğin yalnızca bir gelenek olmadığını vurgulayan Turan, bunun aynı zamanda Anadolu’nun ortak hafızasının ve sosyal hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Kültürel değerlerin korunarak yaşatılmasının devletin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.



Deveciliğin yaşatılması için emek veren herkese teşekkür eden Turan, bu kadim kültürün sürdürülebilirliği adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.



Turan ayrıca, devecilik faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında hayvan sağlığı ve halk sağlığına ilişkin kurallara azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle bulaşıcı hayvan hastalıkları, aşı ve veteriner kontrolleri ile “şap” başta olmak üzere risk oluşturan hastalıklara karşı alınacak tedbirlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu sağlık şartlarına titizlikle riayet edilmesi ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi halinde, devecilik geleneğinin yaşatılmasına yönelik her türlü çalışmaya kamu kurumları olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.



Görüşme, devecilik geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için atılabilecek adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)