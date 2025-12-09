Tanış: “Bu eser, Mardin’in barışsever ruhuna armağanımdır”

Gazeteci ve Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi Tanış tarafından hazırlanan eser, Mardin’in kültürel, sosyal ve insani hafızasını gelecek nesillere taşıyan kapsamlı bir çalışma olarak tanıtıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Sümeyra Duğan

MARDİN’İN KÜLTÜREL MOZAİĞİ KİTABA YANSIDI

Tanış, bültende yer alan açıklamasında kitabın iki yıla yakın bir emeğin ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mardin’i anlatmak, insanı anlatmaktır. Bir şehrin hafızası, o şehre emek veren insanlarda saklıdır. Mardin’in tüm renklerini, inançlarını ve kültürel çeşitliliğini bu kitapta bir araya getirdik.”

“BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜ MARDİN’İN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Lansmanda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Mardin’in Türkiye’nin en önemli kültürel zenginlik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak:

“Birden fazla dilin, kültürün ve inancın bir arada yaşadığı Mardin; demokrasiyi ve hoşgörüyü yıllarca en üst düzeyde yaşatmış bir şehirdir. Bu değerlerin korunmasına katkı sağlayan bu eser çok kıymetlidir.”

dedi.

“BU KİTAP BARIŞ GÜVERCİNLERİNİN MESAJIDIR”

Mardin Federasyonu Kurucu Başkanı İbrahim Biter ise konuşmasında:

“Mardin’in barış ve hoşgörü iklimini dünyaya duyurmaya geldik. ‘Mardin’in 100’ü’, bu iklimi geleceğe taşıyan önemli bir çalışmadır.”

ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: “MARDİN, TÜRKİYE’YE KARDEŞLİK İKLİMİ SUNAN KADİM BİR ŞEHİR”

Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul AK Parti Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mardin’e olan hayranlığını şu dizelerle dile getirdi:

“Güneyi ovadır, kuzeyi dağ

Dağları zeytinlik, eteği bağ...”

Yüksel, “Mardin’in 100’ü” kitabını bu kardeşlik kültürünü geleceğe taşıyan kıymetli bir çalışma olarak değerlendirdi.

ERDEM: “MARDİN’İN TARİHİ 10 DAKİKAYA SIĞMAZ”

İş insanı Zeynel Abidin Erdem, Mardin’in binlerce yıllık tarihine dikkat çekerek:

“Mardin öyle bir şehir ki; her taşı, her sokağı bir iz taşır. Remzi Tanış bizi bir gün tekrar buluştursun, o zaman size Mardin’in nasıl yeniden ve yeniden doğduğunu uzun uzun anlatayım.” dedi.

ÜSTÜNER: “BU BARIŞ VE HOŞGÖRÜ MİRASI HEPİMİZE SORUMLULUK YÜKLÜYOR”

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Mardin’in çok kültürlü yapısının Türkiye için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak:

“‘Mardin’in 100’ü’ kitabı bir biyografi değil; barışın, hoşgörünün, ortak yaşam kültürünün günümüze taşınmış bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Programa; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Ticaret ve Sanayi Müdürü Dr. Yılmaz Altındağ ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katılım sağladı.

İş dünyası, STK’lar ve medya temsilcilerinden oluşan geniş bir davetli listesi etkinliğe renk kattı.

Katılan önemli isimler arasında:

Zeynel Abidin Erdem , Erdem Holding

, Erdem Holding Mithat Yenigün , Yenigün Holding

, Yenigün Holding Ahmet Azun , Azunlar Holding

, Azunlar Holding Faysal Sun , Miray Un

, Miray Un Zeki Haşimoğlu , Haşimoğlu Entegre

, Haşimoğlu Entegre Zeki Sincar , Sincar Prodüksiyon

, Sincar Prodüksiyon Veysi Akay , Akay Okulları

, Akay Okulları Mehmet Beşir Bilgin , MAREV

, MAREV Kenan Gürdal , İstanbul Süryani Vakfı

, İstanbul Süryani Vakfı Ahmet Canşi , Dragos Mardin Dernekler Başkanı

, Dragos Mardin Dernekler Başkanı Ressam İsmet Yedikardeş

yer aldı.

PROGRAM MARDİN TÜRKÜLERİYLE RENKLENEREK SONA ERDİ

Konuşmaların ardından kitap tanıtımı yapıldı, protokol ve davetlilerle fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Program, Mardin’in kültürel zenginliğini yansıtan türküler eşliğinde son buldu.

