“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın..”

Sizce de yaşasın mı?????

Çocuk İstismarı:

Bir çocuğa bir yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranılmasıdır.

Çocuk İstismarı denince ilk akla gelen çocuğa cinsel açıdan saldırganlık gelir oysa bunun kadar tehlikeli olan ve çocuğun geleceğini ( ülkenin geleceği) yok eden görmezden geldiğimiz istismar türleri var. Malesef bu tehlikelein ya farkında değiliz yada; farkındayız ama alan razı veren razı bananeciliği ile sesiz kalıyoruz!

Unutmayalım!

Çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile çoğu zaman aynı anlama gelir.

Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar:

“Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.”

Psikolojik Şiddet:

(psikolojik istismar, duygusal şiddet, ya da duygusal istismar olarak da bilinir), failin mağduru duygusal olarak sindirmek ve aşağılamak, ona yaptırım uygulamak veya cezalandırmak için toplumdan soyutlamak üzere baskı uyguladığı bir saldırganlık biçimidir.

Unutmayalım!

Duygusal baskı bir psikolojik şiddet türüdür.

Günümüzde çoğu çocuk, aileleri tarafından ileride ki yaşamlarında kalıcı travmalara sebep olacak duygusal şiddete uğramaktadır. Sosyal medya fenomenliği denen bir canavar çoğu aileyi esir almış durumdadır. Çocukta oluşturacağı duygusal çöküntüye kulak asan yok maalesef. Çoğu birey bilerek yada bilmeyerek bu suça ortak olmaktadır. Çocukluğunu yaşaması gereken bireyler bir yetişkinin sergileyeceği davranışlara sürüklenmektedir ve çocukça davranışlar yerine üst düzey davranış kalıpları dayatılmaktadır.

Psikolojik Manipülasyon:

İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler. Davranış ve kanaat değişikliği tüm etkilenme ve yönlendirme uygulamalarını kapsar.

Like Etmek Nedir?

Videoların, notların,

Resimlerin vs. Altındaki like linkine tıklamak anlamına gelir.

Yukarıdaki tanıma kurban edilen yüzbinlerce belkide milyonlarca çocuk var.

Çocukları dilenci gibi kullanarak para kazanmaya zorlayan bir birey ile çocuğunu sosyal medyada kullanarak reklam alma..vb. yöntemler ile para kazanmaya çalışan bir birey arasında fark var mıdır?

90 lı yıllarda küçük sıfatı kullanılarak ismi öne çıkarılan, ses sanatçısı furyasına kurban edilen nice çocuğu ve onlar gibi olacağım olumsuz örnekliği ile evden kaçıp harap olanları unutmamak gerekiyor..

Şimdilerde ise sosyal medya fenomenliği, Youtuber...gibi kavramlar cazibe merkezi haline getirtilerek bir nesil yok edilmektedirler. Bunun arkasında İsrail yada ABD yok. Bunun arkasında daha büyük bir güç var. Derin bir güç ama gizli değil!!!

Merak ettiniz biliyorum. Peki kim bu İsrail yada ABD’den daha büyük olan derin güç?

Aile!

*Zihin Kontrolü Veya Beyin Yıkama:*

Çıkarcı kişi veya grupların “kendi isteklerine başkalarını sistemli bir şekilde etik olmayan yollarla, ikna edip alıştırması” işlemine denir. Terim; kişilerin düşünce kontrolü, davranışları, duyguları veya karar vermelerini bozacak, psikolojik veya psikolojik olmadan uygulanan herhangi bir yöntem için kullanılabilir.

Bana göre şimdiki zamanda uygulanan tamda bu.

Kısa yoldan zengin olma ,sözüm ona popüler olma gibi hırslara çocuklar kurban edilmektedir. Bu işlem ise aileleri tarafından yapılmaktadır. Bu davranış biçimini ortay koyan bireylerin psikolojik açıdan rahatsız olduğunun altını çizmek istiyorum. Doyurulmamış bir davranışın, kendi çocuğu üzerinden doyurulmaya çalışılması tedavi edilmesi gereken Psikolojik bir rahatsızlıktır.

İlişkisel Saldırganlık: İnsanlar arasındaki ilişkilerde yaşanabilen psikolojik (sosyal veya duygusal) saldırganlığı tanımlar.

Anne- baba kimliğini kullanarak çocuğun yanlış davranışlara sürüklenmesi de bir ilişkisel saldırganlık örneğidir.

DUR DE!

• Sosyal medya fenomenliği adı altında yapılıyor olan çocuk istismarına dur de!

• Yarışma programlarında çocukların kullanılması bir istismar türüdür. Dur de!

“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın..”

Sizce de yaşasın mı?