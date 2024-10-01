Şahsi olarak son 24 yıl içinde ister yönetiminde yer aldığım meslek örgütleri,isterse de siyasi büyüklerimizin daveti ile defalarca Karadeniz illerimizi gezdim.

İlk kez eşim,büyük kızım Uzman Psikolog kızım Sena Çetin ve dünya tatlısı minik torunum Halit Aslan,son kuzumuz kızım Zeynep Nisa ile beraber 27.09.2024 tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a uçtuk.

Bağajlarımızı alır almaz Yes Oto’nun Türkiye temsilcisi olduğu merhum halamızın oğlu sayın Adnan Başdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu Enterprise genel Müdürlükten Taner Demir bizim yapmamız gereken bir çok aktivasyon işlemini bizim adımıza yaparak işimizi çok kolaylaştırdığı için burada kendisi ve Adnan Başdemir’e teşekkür ederim.

Trabzon Havalimanında valizlerimizi alarak Enterprise Trabzon ofisine geçtik. Orada bilgisi ve güzel Türkçesi ile bizi karşılayan Cansu Baş hanımefendiye, aracı bize teslim eden Ömer Coşkun’a ve aracı bizden teslim alan Yıldıray Sezgin’e işlerini çok profesyonelce ve kibar bir şekilde yaptıkları için kendilerin teşekkürü bir borç olarak bilirim.

Aracımızı alarak Ordu’ya doğru yola çıktık. CHP Zeytinburnu Belediye başkan adayı şehir Plancısı Onur Soytürk’ün dayısı Zeki Aydın’ın sahibi olduğu Grand Ayzek Hotele gittik. Orada da otel çalışanı Zeynep Köleoğlu hanımefendi o an Antalya’da olan Zeki Aydın Beyi aratmayarak bize gayet güzel bir şekilde hizmet sunduğu için kendilerine çok teşekkür ederim.

Ordu’dan sonra çok sayıda sevdiğim dostumun olduğu Giresun’a geçtik. Giresun kalesinin o muhteşem manzarasında kısa bir amatör video çekip Giresun özlemi çeken dostlarıma gönderdim.

Girsun’un meşhur pidelerinden tadarak Sümela Manastırına doğru yola koyulduk. Muhteşem yollardan geçerek Sümela’ya vardık. Çok zor ve meşakkatli bir ziyaret oldu ama değdi . Bu ziyarette sonra Hamsiköy sütlacı yedik.

Trabzon Sümela’dan sonra Uzungöl’e geçip bir gece orada konakladık. Sabah kahvaltımızı Uzungöl’ün zirvesinde yer alan bir Kafe’de yaptıktan sonra rotamızı Rize’nin oksijen deposu Çamlıhemşin’e bağlı Ayder yaylasına gittik.

Orada Doğa Resort otel’de kaldık.Otele araç çıkmıyor. 200-300 metre aşağıda aracınızı park edip patika yoldan meşakatli ve yüksek adrenalinli bir tırmanıştan sonra muhteşem bir orman manzarası olan otelimize vardık. Çok Yorgun olduğumuz için hemen yattık. Erken yatınca tabi sabah saat 6’ da dim dik ayakta idik. Saat 8.00’da muhteşem manzara ile kuymaklı kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yaparken cüzdanım ve Poverbak’ım düştü. Sağ olsunlar Otel çalışanlarından İbrahim Yılmaz,Tayyip Akyıldız,Alperen Topal ve Saadet Gök dik ver zor bir bayır olan bir mekanda etrafa saçılan kredi kartlarımızı ve diğer evraklarımın hepsini yabalarla ve bir çok tehlikeyi göze alarak toplayıp teleferik ile aşağıya gönderdikleri için kocaman bir teşekkürü hak ettiler.

ZEYTİNBURNU’NDAN ÇAYELELİ HÜSREV LOKANTASINDA BİZE NASIL YEMEK ISMARLALNIRI İLK KEZ YAŞADIK…

Zeytinburnu Kızılay Şube başkanı ve kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ayhan Balcı ve Kardeşi değerli komşum adam gibi adam Tuncay Balcı’ya memleketiniz olan Çayeli Hüsrev lokantasında selam diye bir mesaj attım.

Hemen yanıma Balcı kardeşlerin amca oğlu olduğunu söyleyen Şaban Balcı,Mehmet Balcı ve Selahhatin Balcı Üç Lokanta çalışanı yanımıza gelerek Ayhan ve Tuncay Balcı’nın arkadaşı bizimde arkadaımızdnır diyerek bizi ilgi ve alakaları ile mahçup ettiler.

Hüsrev’i meşhur Kuru Fasulyesi ve kavurmasını,sütlacını ve fındıklı kadayıfını yedik çayımızı içtik hesap lütfen dedim baba hesabınız ödendi demezler mi asıl olur deyice siz lütfe İstanbul’da Ayhan ve Tuncay Balcı ile konulu diyerek bize 6 pakette yarımşar kiloluk Rize çayı hediye ettiler.

Yemek ikramı ve çay hediyesi çok mühim değil mühim ve değerli olan 1.200 km. ötede seni düşünüp kendi ilçesinde yemek ısmarlama inceliğini göstermek herkesin harcı değil.

Bu ancak Balcı kardeşler gibi gözü gölü tok ve misafire ikramın ne kadar faziletli olduğu bilen bir düşünceye sahip insanları yapacağı bir jestti.

Burada Çeçeva Çay bahçelerine gidip çay derme deneyimi başta olmak üzere buradayer darlığı nedeni ile yazmadığımı sayısız aktiviteye imza attık.

Uzun lafın kısası gece 4 günlük Karadeniz seyahatimiz dop dolu ve muhteşem geçti. Seyahatimizi kolay kılan bütün Karadeniz dostlarıma kendim,gazetem ve ailem adına teşekkür ederim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - 1 Ekim 2024