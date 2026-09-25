Ak Parti 3 Kasım 2002’de % 34 ile 363 Milletvekili kazanarak tek başına iktidar oldu.

O tarihte asgari ücret 01.07.2002’den 31.12.2002’ye kadar asgari ücret 250.875 TL idi ( O zaman paradan sıfırlar atılmamıştı daha) bu maaş ile o zaman çeyrek altının bir adeti 29.000 TL yani o gün asgari ücretini alan birisi kuyumcuya gidip bana maaş ile çeyrek altın ver deseydi tam 8.65 çeyrek altın alıyordu.

Bugün kü fiyatı ile 8.65 X 10.944 : 94.665 TL maaş alması lazım ki alım gücü o zamanki ile aynı olsun.

Peki bugünkü asgari ücret 28.075 TL olduğuna göre toplumun en düşük gelirine sahip olan asgari ücretlinin 66.590 TL sini kim eritti yada diğer ifade ile kim çaldı?

Yine 2009’da tedavüle sürülen ülkemizin en büyük banknotu olan 200 TL ile 134 dolar alınıyorken bugün 4 dolar alınabiliyor. Yeni buradan eriyip giden para 96 dolardır.

Bugün 1 ADB Doları 48.96 TL dir 134 dolar 6.560 TL yapar. 200 TL dolar kuru ile bir kıyaslama yaptığınız zaman fakir fukara halkın cebinden tam 6.360 TL para çalınmış oluyor.

Hükümet ne zaman adaletten geri adım atıysa ekonomik dengeler alt üst oldu.

Bir an gözlerinizi kapatın Ak Parti seçimi kazandığı gün olan 3 Kasım 2002’ye gidecek olursak ve baz olarak çeyrek altını alırsak o günkü maaş ile tam 8 adet 65 birim çeyrek altın alınıyordu. 8.65 X 10.940 = 94 bin 665 TL maaş alması gerekiyor.

Yukarıda yapılan kıyaslamayı baz alırsak geçen 24 yıllık süreçte hükümetin emekliyi, asgari ücretliyi mağdur ettiği bu hesaplamada görmek mümkün.

Hükümet zaman zaman Mehmet Şimşek’ in Mazot Avrupa’da 150 TL bizde ise 100 TL yani bizde % 50 daha ucuz diyerek çok saçma bir örnek verdi.

Oysa doğru ve adil kıyaslama Almanya da ki bir asgari ücretli maaşı ile kaç litre mazot alıyor Türkiye de ki kaç litre alıyor bunun kıyaslanması daha doğru değil mi ?

İsviçre de ki bir asgari ücretli maaş ile 1.400 litre mazot alıyor Türkiye’de ise 280 litre.

İŞTE AVRUPDA DA BİR AYLIK ASGERİ ÜVRET İLE KAÇ LİTRE MAZOT ALINIYOR

1-İsvçre 1.400 Litre

2-Lüxemburg 1.150 Litre

3-Danimarka 940 “

4-İngiltere 930 “

5-Norveç 920 “

6-İsveç 850 “

7-Hollanda 840 “

8-Belçika 780 “

9-Almanya 690 “

10-Türkiye 280 “

Almanya da ki Hans’ın Gabar Petrolü yok yakın hiçbir komşusunda petrol yok.

Bizim ise bütün komşularımızda petrol fışkırıyor buna rağmen çevresinde dili dini, ırkı aynı olan hiçbir ülke de bir gram mazot yok.

Ancak Hans asgari ücret, ile 690 litre mazot alıyorken bizim Hasan sadece 280 litre alabiliyor yani Hans’ın 3’te biri kadar.

Nedeni belli yanlış yönetim.

Hans eti de daha düşük bedele alıyor. Aynı anda dört mevsimi yaşayan ülkemizde ekonomik dengelerin bu derece bozulmasının en önemli sebebinin yanlış yönetim olduğunu söylesek yanlış olmaz galiba.

Aslında bu konuda yazacak çok şey var ama şimdilik bu kadarı ile yetinelim.

İstanbul Times – Fatma Ozan