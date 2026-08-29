HÜDA PAR Van İl Başkanlığı 5. Olağan Kongresi, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Kongrede partililere hitap eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, memleket meselelerine ve çözüm yollarına dair partisinin vizyonunu ortaya koydu. Yapıcıoğlu'nun konuşmasında kardeşlik, ekonomik adalet, ahlaki yozlaşma ile mücadele ve siyonist vahşete karşı atılması gereken adımlar öne çıktı.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Malazgirt Zaferi, İslam ümmetinin küfre karşı zaferidir"

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde kutlanan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne değinerek başlayan Yapıcıoğlu, bu zaferin ideolojik kalıplara sığdırılamayacağını vurguladı.

Malazgirt'in hak ve batıl mücadelesi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Malazgirt zaferi bize göre birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve ümmet olma şuurunun tecessüm etmiş halidir. Orada iki kavim çarpışmıyordu, bir iman ve küfür mücadelesi vardı. Sultan Alparslan'ın ordusunda başta Türkler, Kürtler, Araplar olmak üzere İslam'la şereflenmiş ortak kavimlerin zaferi söz konusudur. Çevremizin kaynadığı, küfür ve zulmün dünyayı kasıp kavurduğu, Müslümanların birbirinden uzak düştüğü bugünlerde, o Malazgirt ruhuna şiddetle ihtiyacımız vardır." dedi.

"Şiddet bitecek, silah susacak, kardeşlik konuşacak"

Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla başlayan iç cephenin tahkimi ve Meclis'te kurulan 'Terörsüz Türkiye, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu' sürecine değinen Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın meseleye yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden kanayan bir yaramız var ve bu yaranın mutlaka sarılması gerektiğini hep söyledik. Çözüm zannedildiği kadar zor değil. Bunun için sağlam bir irade, cesaret ve samimiyet gerekir. 'Memleket kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım' diyebilmek samimi yaklaşımdır. HÜDA PAR olarak biz komisyona en sağlam, en tutarlı ve ayağı yere basan raporu sunduk. Şiddet ve silah herkese zarar verdi, bundan sadece kan tüccarları ve felaket tellalları faydalandı. Meclis'ten 467 oyla geçen kanunla inşallah şiddet dönemi sona erecek. Silah susacak, kardeşlik konuşacak, adalet her tarafa yayılacak."

HÜDA PAR'ın bir siyasi partiden öte fıtrata dönüş ve medeniyet projesi olduğunun altını çizen Yapıcıoğlu, kaybeden insanlığı kendi öz değerleriyle yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Faiz, bütün iktisadi hastalıkların anasıdır"

Van'ın yerel sorunlarına da değinen Yapıcıoğlu, bu sorunların çözümünün memleketin genel sorunlarının çözümüyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Yapıcıoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bütçede aslan payının eğitime ya da sağlığa ayrıldığı söylenir ama gerçekte en büyük pay faize gider. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika 35 trilyon dolar borçlu, Çin borçlu, Türkiye borçlu. Peki alacaklı kim? Tefeciler ve faizciler. Türkiye'de yetişkin vatandaşların yüzde 81'i bankalara borçlu durumda. Faiz sadece enflasyonun değil, faiz işsizliğin, faiz gelir dağılımındaki adaletsizliğin, faiz aynı zamanda toplumsal çürümenin de sebebidir. Faiz bütün iktisadi hastalıkların anasıdır. Bu sömürü düzeni değişmeden emekçiler rahat edemez. Gelin, 'Faizsiz Türkiye' sürecini başlatalım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Borçlanmaktan vazgeçelim. Ve inşallah bu faiz belasından zaman içerisinde kurtulalım."

"Asgari ücret açlık sınırının altında olmamalı"

Vatandaşın sırtındaki vergi yüküne ve geçim sıkıntısına dikkat çeken Yapıcıoğlu, toplanan vergilerin yüzde 65-70'inin dolaylı vergilerden oluştuğunu belirterek adil bir ücretlendirme sistemi talep etti. Yapıcıoğlu, "Asgari ücretin tanımına sadece işçiyi değil, aileyi de dahil etmeliyiz. Asgari ücret, en az 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmalı ve açlık sınırının altında kalmamalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücrete eşitlenmelidir. Bunun için Meclis'e kanun teklifimizi sunduk ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

“5 çocuğu olana TOKİ konutlarında ücretsiz ev tahsis edelim”

Ailenin korunması ve "Aile 10 Yılı" projesi kapsamında iktidara somut çağrılarda bulunan Yapıcıoğlu, evlilik kredisinin yetersizliğine vurgu yaptı. Gençlere kredi yerine hibe şeklinde çeyiz yardımı yapılması gerektiğini savunan Yapıcıoğlu, "Aileyi güçlendirmek ve çocuk sayısını artırmak istiyorsak, 3 çocuğu olana TOKİ konutlarında öncelik verelim; 5 çocuğu olana ise o evi ücretsiz tahsis edelim. Gençlerin evliliğe nasıl cesaretlendirildiğini o zaman hep birlikte görürüz." dedi.

"Kamu görevlisi uyuşturucu satıyorsa cezası katlanmalı"

Toplumu ifsat eden uyuşturucu belasıyla mücadele edenlere teşekkür eden ancak adliye ve emniyet içindeki yozlaşmış bazı örneklere dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Uyuşturucu ticareti para için insanları yavaş yavaş ölüme terk etmektir, en kötü cinayet biçimidir. Eğer bu suçu işleyen kamu görevlisiyse cezası katlanarak artırılmalıdır. Bunun için de Meclis'e kanun teklifi verdik." şeklinde konuştu.

Mukaddesata yönelik hakaretlere karşı verilen cezaların da yetersiz olduğunu belirten Yapıcıoğlu, inanca ve kutsal değerlere küfredip ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılanların toplumsal barışa dinamit koyduğunu ifade ederek, cezaların mutlaka artırılması gerektiğini söyledi.

"Gazze'yi gündemden düşürmeyelim"

Konuşmasında Filistin'de devam eden soykırıma geniş yer ayıran Yapıcıoğlu, Gazze'nin unutulmaması çağrısında bulundu.

Ateşkes ilan edildiği iddialarına rağmen katliamların sürdüğünü, yardım tırlarının kısıtlandığını ve kış aylarının yaklaşmasıyla derme çatma çadırlardaki mazlumları daha büyük felaketlerin beklediğini vurgulayan Yapıcıoğlu, ümmetin sınıfta kaldığını belirterek, "Her birimiz Gazze için kendi yaptığımızı yetersiz görerek, daha fazla ne yapabilirimin arayışında olmalıyız." dedi.

“Soykırım suçuna iştirak eden kim varsa yargılayalım”

Soykırım suçu işleyen çifte vatandaşların Türkiye'de yargılanması, vatandaşlıktan çıkarılması ve mal varlıklarına el konulması için Meclis'e verdikleri kanun teklifinin bekletilmesine de tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Soykırım suçuna iştirak eden kim varsa, eğer çifte vatandaşsa onu çağıralım, yargılayalım. Gelmiyorsa vatandaşlıktan çıkaralım. Bütün malına da el koyalım diye genel kurula inmesi için önerge verdik. Önergemize 8 parti destek verdi, genel kurula indi, fakat bir türlü sıra gelmiyor. Ondan sonra verilen yüzden fazla kanun teklifi kanunlaştı, bizimki bekliyor. Hepsinin acelesi var ama Gazze'deki mazlumların dayanacak gücü daha varmış gibi davranılıyor. O yüzden bir türlü sıra gelmiyor bu kanuna." diyerek sitemini dile getirdi.

“Biz hayvan düşmanı değiliz itperestlerin düşmanıyız”

Kamuoyunda uzun süre tartışılan ve yakın zamanda kanunlaşan başıboş köpek sorununa da değinen Yapıcıoğlu, "Bu hayvanlar sokak hayvanı değil, başıboş hayvandır. Hayvana merhamet edelim ama hayvanları çocuk etiyle beslemeyelim. Sabah namazına giden yaşlılara saldıran bir hayvana merhamet edilmez. İtlaf edilmesi gerektiğini söylediğimizde bize 'hayvan düşmanı' dediler. Biz hayvan düşmanı değiliz ama biz itperestlerin düşmanıyız. Doğruda ısrar ettik, kanun çıktı ve sokaklar nispeten güvenli hale geldi." ifadelerini kullandı.

"Dört vekille 1111 kuvvetinde işler yapıyoruz"

HÜDA PAR'ın TBMM'deki etkisine dikkat çeken Yapıcıoğlu, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Üstadın tabiriyle; iki elif yan yana gelirse 11, üç elif 111 olur. Biz Meclis'te 4 vekille 1111 kuvvetinde işler başarmaya çalışıyoruz. Hakkı söylemekten ve kınayıcının kınamasından korkmadan hedefimize yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

“HÜDA PAR'ın gerçek kimliğini insanlara göstermeyi kendinize iş edinin”

Teşkilat mensuplarına 'sahaya inme' talimatı veren Yapıcıoğlu, son olarak şunları kaydetti:

"Ben bu kongreden hemen sonra bütün kardeşlerime, bütün bacılarıma, bütün gençlere, hepinize birden seslenerek şunu söylüyorum: Yarından tezi yok eski-yeni demeksizin bu partinin yönetiminde olsun veya olmasın her bir üyemiz, taraftarımız ve kardeşimiz; inşallah insanlarımıza gidip dokunmayı, HÜDA PAR'ın gerçek kimliği neyse onu insanlara göstermeyi kendisine bir iş edinecek. Basın bizi çok vermiyor olabilir ama ben şuna inanıyorum; en iyi kendini tanıtma yolu birebir temastır. Bunu kardeşlerimin tamamından bekliyorum."

Mevcut başkan Rasim Sayğın güven tazeledi

Kongreye, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Av. Rasim Sayğın, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)