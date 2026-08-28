Son dakika haberleri... Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünün duvara çarptığı, olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı İETT kazası kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer alıyor.