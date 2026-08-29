ATATÜRK’ÜN MİRASI, ULUGAZİ YAĞLI GÜREŞLERİ 6. YILINDA MALTEPE ORHANGAZİ ŞEHİR PARKI’NDA

Oysa sporcular, ağalar ve sporseverler adil rekabetin, mertliğin ve centilmenliğin değerini çok iyi anlarlar. Bizim en büyük dileğimiz; siyasetin de tıpkı ata sporumuzda olduğu gibi mertlikle, adaletle yürütülmesidir. İnşallah o günleri de göreceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN, SANDIKTA VE HİZMETTE BİLEĞİ BÜKÜLEMEYEN EKREM BAŞKANIMIZIN SIRTINI YERE GETİREMEDİKLERİ İÇİN, BUGÜN BU DAVA SÜREÇLERİ GÜZEL ÜLKEMİZE YAŞATILMAKTADIR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ata sporumuz güreşe verdiği destekle 1933 yılından başlatılan ve 1938’e kadar her yıl yapılan Ulugazi Yağlı Güreşleri’ne 83 yıl ara verilmişti. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimleriyle, kurum iştiraki Spor İstanbul tarafından 2021 yılında bu tarihi güreşler yeniden başlatıldı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreş Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirildi. Festivale İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB Bürokratları, İBB Meclis Üyeleri ile Ata sporumuz güreşe gönül veren çok sayıda sporsever de katıldı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN; “TARİHİ MİRASIMIZI 83 YIL SONRA YENİDEN AYAĞA KALDIRAN İSİM İSE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU’DUR”

Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan yağlı güreş çayırında, müsabaka öncesinde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şu ifadeleri kullandı;

“TARİHİ MİRASIMIZI 83 YIL SONRA YENİDEN AYAĞA KALDIRAN İSİM İSE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU’DUR”

“Bugün, Maltepe’de milletimizin asırlık mertliğini, yiğitliğini ve kardeşliğini hep birlikte izleyeceğiz. Minik boylarımızdan başpehlivanlarımıza kadar dualı çayıra çıkan yüzlerce yiğidimiz, döktükleri her damla alın teriyle göğsümüzü kabartacak. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği, gönlünde bambaşka bir yeri olan spor güreştir. Ata’mız bu sevgisini şu sözlerle anlatmıştır: ‘Türk milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirken görürsünüz...

Benim çok sevdiğim spor serbest güreştir. Türk erleri bütün kuvvetleriyle birbirine saldırmalı, candan güreşmeli. Fakat galip ve mağlup onlar için yoktur. Ancak beraberliği kabul ederim. Güreş; kuvvet ve zekâ oyunudur. Bu iki üstün varlık insanda birleştiği zaman ancak büyük işler görülebilir’ 1933 yılında bizzat Ata’mızın himayesinde başlatılan Ulugazi Güreşleri, 1938’den sonra tam 83 yıl boyunca sessizliğe terk edilmişti. Tarihi mirasımızı 83 yıl sonra yeniden ayağa kaldıran isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’dur! Buradan 1.5 yılı aşkındır haksız ve hukuksuz biçimde Silivri Zindan’ında tutulan Ekrem Başkanımıza selam gönderiyoruz.”

“MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN, SANDIKTA VE HİZMETTE BİLEĞİ BÜKÜLEMEYEN EKREM BAŞKANIMIZIN SIRTINI YERE GETİREMEDİKLERİ İÇİN, BUGÜN BU DAVA SÜREÇLERİ GÜZEL ÜLKEMİZE YAŞATILMAKTADIR”

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sabah saatlerinde Silivri’de görüştüğünü kaydeden Nuri Aslan, “Bizler er meydanından şunu öğrendik: Mertlik, rakibinin gözünün içine bakarak, adil kurallarla, hakkaniyetle güreşmektir. Milletimizin gönlünde taht kuran, sandıkta ve hizmette bileği bükülemeyen Ekrem Başkanımızın sırtını yere getiremedikleri için, bugün bu dava süreçleri güzel ülkemize yaşatılmaktadır. Oysa sporcular, ağalar ve sporseverler adil rekabetin, mertliğin ve centilmenliğin değerini çok iyi anlarlar. Bizim en büyük dileğimiz; siyasetin de tıpkı ata sporumuzda olduğu gibi mertlikle, adaletle yürütülmesidir. İnşallah o günleri de göreceğiz” diye konuştu.

“500’E YAKIN GÜREŞÇİMİZE, EMEĞİ GEÇEN FEDERASYONUMUZA, HAKEMLERİMİZE, CAZGIRLARIMIZA VE TÜM İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Aslan konuşmasının son bölümünde, “Bizim en büyük gücümüz Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet; adalettir, liyakattir, kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Cumhuriyet, Ata’mızın dediği gibi harman yerinde güreşen o çocukların, bugün er meydanında bayrağımızı gururla dalgalandıran tozkoparanların ve gençlerin sönmeyen umududur. Milletimizin iradesi de, adalete olan inancı da, yarınlara dair umudu da prangaya vurulamaz. Yarın, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir onurla kutlayacağız. Bu vesileyle, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı şimdiden kutluyorum. Bugün kispet bağlayacak olan 500’e yakın güreşçimize, emeği geçen federasyonumuza, hakemlerimize, cazgırlarımıza ve tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun!” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda sabah saatlerinde başlayan Ulugazi Yağlı Güreş Festivali’ndeki müsabakalar kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)